قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء للميت في الإسراء والمعراج .. يفرح به ويضيء قبره ويجعله في رياض الجنة
اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنفانتينو يعزي أبو ريدة في وفاة صابر عيد نجم غزل المحلة الراحل

صابر عيد
صابر عيد
إسلام مقلد

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابًا إلى المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي، لتعزيته في وفاة صابر عيد نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر السابق، والذي رحل نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وقال إنفانتينو في رسالته إلى أبو ريدة: "السيد الرئيس، يطيب لي أن أتقدم إليكم بأصدق مشاعر التعازي والمواساة في وفاة اللاعب الدولي السابق صابر عيد، إن الكلمات تعجز عن التعبير عن عمق الحزن الذي نشعر به جراء هذا الفقدان الأليم".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي: "خلال مسيرته الدولية، شارك صابر عيد بشكل لافت في بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا، وعلى مستوى الأندية دافع لسنوات طويلة عن ألوان نادي غزل المحلة، لقد كان أسطورة من أساطير كرة القدم المصرية، ونجمًا لنادي غزل المحلة، وستظل مسيرته الحافلة وإنجازاته، ولا سيما قيادته وشخصيته ووفاؤه وصفاته الإنسانية، خالدة في الذاكرة ولن تُنسى، وسيظل محل تقدير وافتقاد كبيرين".

واختتم إنفانتينو رسالته إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قائلًا: "وبالنيابة عن أسرة كرة القدم الدولية، أتقدم بأحر التعازي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وإلى أسرة الفقيد وأصدقائه ومحبيه، ونتوجه إليهم جميعًا بخالص مشاعر المواساة، وقلوبنا معهم في هذا المصاب الجلل، نأمل أن تسهم هذه الذكريات وكلمات الدعم في التخفيف من وطأة الحزن وإضفاء بعض السكينة والعزاء في هذه الظروف العصيبة".

جياني إنفانتينو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هاني أبو ريدة إنفانتينو صابر عيد غزل المحلة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

مصطفى بكري

تغيير الحكومة | مصطفى بكري : إبلاغ وزراء بقرارات جديدة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

الأرصاد

تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

ظاهرة جوية

خلوا بالكم| ظاهرة جوية تستمر 8 ساعات متواصلة غدًا

ترشيحاتنا

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

موعد استطلاع هلال شعبان 1447 هجريًا وبداية العد التنازلي لرمضان 2026

لجنة الكهنة والرعاة

الميلاد يجمعنا .. لقاء مسكوني للجنة الكهنة والرعاة بمجلس كنائس مصر

وزير السياحة والآثار

الآثار توافق على مد فترة معرض كنوز الفراعنة وزيادة أسعار تذاكر بعض المتاحف

بالصور

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

فيديو

ويل سميث

من هوليوود إلى الجيزة.. ويل سميث في جولة خاصة بين الأهرامات

تحدي الشاي

نحترق ولا نفترق.. تريند عالمي خطير يشعل الجدل ويحذر منه الأطباء

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد