نجم غزل المحلة | شوبير ينعى صابر عيد

نعي الإعلامي أحمد شوبير الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر .

صابر عيد

وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"إنا لله وإنا إليه راجعون .. البقاء لله في وفاة الكابتن صابر عيد أحد نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر الأسبق".

وفاة صابر عيد

وتوفي الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة و منتخب مصر، صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض.

كان الكابتن صابر عيد قد تعرض لوعكة صحية شديدة مند سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي.

ثم تعرض لـ انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض.