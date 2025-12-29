مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة

تتجه أنظار الجماهير المصرية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن مع نظيره الأنجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في نسختها الخامسة والثلاثين والمقامة حاليا بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

طموحات الفراعنة في استعادة المجد القاري

يدخل منتخب مصر البطولة بطموحات كبيرة في مقدمتها استعادة لقب كأس الأمم الأفريقية الغائب عن خزائن الفراعنة منذ عام 2010 عندما توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي تحت القيادة التاريخية للمدير الفني حسن شحاتة.

ويأمل المنتخب المصري في إضافة النجمة الثامنة إلى تاريخه القاري، بعدما توقف رصيده عند سبعة ألقاب خاصة عقب خسارة النهائي في نسختي 2017 أمام الكاميرون و2021 أمام السنغال ليبقى حلم التتويج حاضرا بقوة لدى الجماهير.

ويتصدر الفراعنة قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب متقدمين على منتخب الكاميرون صاحب الخمسة ألقاب ومنتخب غانا الذي حصد اللقب في أربع مناسبات.

مشوار مصر في دور المجموعات

يتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وافتتح الفراعنة مشوارهم في البطولة بتحقيق فوز صعب على منتخب زيمبابوي بنتيجة 2-1 قبل مواجهة جنوب أفريقيا على أن يختتم الفريق مبارياته في دور المجموعات بلقاء أنجولا يوم 29 ديسمبر الجاري.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

قائمة منتخب مصر في البطولة

وتضم قائمة المنتخب المصري المشاركة في البطولة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأنجولي مساء الإثنين المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.