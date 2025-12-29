سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية

وسط حسابات معقدة وترقب يفرض نفسه على المشهد الكروي يترقب الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام حسن ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية في ظل تشابك السيناريوهات المتعلقة بتحديد المنافس المقبل للفراعنة ضمن مواجهات دور الـ16 وفقًا للوائح البطولة الخاصة بأفضل أصحاب المركز الثالث.

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب المصري عن كثب نتائج المجموعات المختلفة خاصة في ظل لوائح البطولة التي تنص على أن منتخب مصر سيواجه أحد أفضل أصحاب المركز الثالث من ثلاث مجموعات بعينها وهي المجموعات الأولى أو الثانية أو الثالثة ما يجعل الحسابات مفتوحة على أكثر من احتمال.

حسابات المجموعة الأولى

وتبرز المجموعة الأولى كأحد السيناريوهات المحتملة لمواجهة الفراعنة حيث تضم منتخبات المغرب ومالي وزامبيا وجزر القمر.

ويتحدد صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة وفقًا لنتائج الجولة الأخيرة والتي تشهد مواجهتين حاسمتين بين المغرب وزامبيا ومالي وجزر القمر.

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط يليه منتخب مالي بثلاث نقاط ثم زامبيا بنقطتين بينما يتذيل منتخب جزر القمر الترتيب برصيد نقطة واحدة وهو ما يجعل كل الاحتمالات قائمة قبل صافرة النهاية.

سيناريوهات تحديد منافس مصر

وتتوقف فرص مواجهة مصر مع ثالث المجموعة الأولى على نتائج المباراتين المقبلتين ففي حال فوز منتخب المغرب على زامبيا سيتجمد رصيد المنتخب الزامبي عند نقطتين فقط وهو رصيد لا يؤهله للمنافسة ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث ليخرج بذلك ممثل هذه المجموعة من حسابات مواجهة الفراعنة.

أما في حال حدوث مفاجأة سواء بفوز منتخب زامبيا على المغرب أو تمكن منتخب جزر القمر من تحقيق الانتصار على مالي فإن الحسابات ستتغير تمامًا ليصبح أحد المنتخبين زامبيا أو جزر القمر، مرشحًا لملاقاة المنتخب المصري في الدور المقبل.

وفي ظل هذه السيناريوهات المتشابكة يواصل الجهاز الفني للفراعنة مراقبة المشهد عن كثب استعدادًا لأي منافس محتمل مع التركيز على تجهيز المنتخب بالشكل الأمثل بغض النظر عن هوية المنافس في رحلة البحث عن اللقب القاري.

مباراة منتخب مصر وأنجولا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، وسط أفضلية تاريخية واضحة لـ"الفراعنة" في سجل المواجهات المباشرة بين المنتخبين.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.