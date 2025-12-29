قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
رياضة

شوبير يكشف عن أخر تطورات مفاوضات تجديد الأهلي مع ديانج وحسين الشحات

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات موقف النادي الأهلي من التجديد مع الثنائي حسين الشحات والمالي أليو ديانج، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وحقيقة رحيل أحد الأجانب من القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

تجديد عقد الشحات

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: المسافة بين النادي الأهلي وأليو ديانج أصبحت بعيدة في الوقت الحالي.. إلا إذا قام اللاعب بالتضحية من أجل القلعة الحمراء والموافقة على التجديد بالعرض المالي الذي قدمه مسئولو النادي.

وتابع : النادي الأهلي متمسك بالعرض المالي الذي قدمه لحسين الشحات، ولكن المسافات بين القلعة الحمراء والشحات أقرب من موقف ديانج، بينما أسهم جراديشار بدأت تقل في النادي الأهلي رغم البداية الرائعة ليه، وبدأوا في البحث عن بديل خلال الفترة القادمة.

ودخل الأهلي في عدة أزمات قوية خلال الفترة الماضية بعد الخروج من بطولة كأس مصر على يد المصرية للإتصالات في دور ال32.

يواجه الأهلي خطر رحيل عدد كبير من عناصر في الميركاتو الشتوي بين الاحتراف او الخروج لعدم الحاجه الفنية لخدماتهم او لعدم التوصل لاتفاق حول تحديد التعاقد 

عرضين لـ موهبة الأهلي 

تلقي محمد عبدالله عرضًا من لوهافر الفرنسي، لاستعارة محمد عبدالله بدون مقابل مالي لنهاية الموسم، مع إمكانية تفعيل بند الشراء وعرضا من الدوري البرتغالي لضم محمد عبدالله ولكن بمقابل مالي وسيكون الأقرب لمناقشته من أجل استفادة النادي الأهلي ماليًا.

إخطار من ديانج لـ الأهلي

أخطر وكيل أليو ديانج أخطر النادي الأهلي بأن اللاعب لا يمانع البقاء مع الأهلي حتى نهاية عقده في يناير المقبل.

وكيل اللاعب أكد أن ديانج يحترم عقده وحال عدم تقديم عرضًا مناسبًا للاعب للتجديد، فإن اللاعب لا يمانع البقاء والرحيل نهاية الموسم الحالي.

توروب غاضب من أفشة 

أبدي الدانماركي ييس توروب غضبه من محمد مجدي أفشة بعد اعتراض الأخير خلال الفترة الماضية على عدم مشاركته في أحد المباريات بكأس عاصمة مصر.

ورفض توروب بشدة فكرة اعتراض أي لاعب في النادي الأهلي على عدم مشاركته، خاصة أن القرار فني ويعود للجهاز الفني.

جاء غضب توروب بعدما أبدي أفشة اعتراضه بشكل لا يليق داخل غرفة خلع الملابس، مما يدفع توروب للتفكير في استبعاد أفشة من المباريات خلال الفترة المقبلة.

تسويق جراديشار

يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل تسويق السلوفيني نيتس جراديشار مهاجم الفريق الأحمر، والذي استقر مسئولو القلعة الحمراء على رحيله في يناير المقبل، لإفساح مكان في قائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وخرج جراديشار من حسابات الأهلي في ظل تراجع مستوى اللاعب الفترة الأخيرة، وفشله في تعويض الفراغ الذي خلفه رحيل الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات من أجل التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير المقبل، خاصة أن المارد الأحمر يعاني من أزمة واضحة في مركز رأس الحربة، في ظل تراجع مستوى الثنائي جراديشار ومحمد شريف

راتب أشرف داري يثير غضب الأهلي

وكيل أشرف داري، أخطر مسئولي الأهلي، أن اللاعب مازال لديه إصرار على دفع النادي الأهلي قيمة عقده كاملًَا للموافقة على رحيله.

راتب أشرف داري في عقده المتبقي مع الأهلي يصل إلى 2.5 مليون دولار، ومازال يتمسك بالرحيل نهائيًا وعدم رحيله على سبيل الإعارة.

أشرف داري أثار حالة من الغضب داخل الأهلي، خاصة أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب من أجل البقاء في الفترة المقبلة.

كنيسة
افلام رأس السنة
طب الزقازيق
جبنة موتزريلا
