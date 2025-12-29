أرقام وإنجازات محمد صلاح في كأس الأمم الأفريقية

يستعد محمد صلاح نجم منتخب مصر في تحقيق رقم قياسي جديد في مشواره مع الفراعنة خلال منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب حتى 19 يناير المقبل.

ويرغب محمد صلاح في الوصول للقب هداف منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية عبر التاريخ.

سجل محمد صلاح حتى الآن 9 أهداف في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية، ليصبح ثالث أفضل هداف مصري بعد حسن الشاذلي (12 هدفًا) وحسام حسن (11 هدفًا)

الهدف الأخير ضد جنوب أفريقيا رفع رصيد أهدافه في البطولة إلى 9 أهداف خلال 21 مباراة.



ولم يعرف المنتخب المصري الهزيمة في أي مباراة سجل فيها صلاح (8 انتصارات وتعادل واحد).