تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام أنجولا فى بطولة الأمم الأفريقية

يختتتم منتخب مصر اليوم مشواره في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام منافسه أنجولا.

وتستضيف المغرب منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير.

مشوار مصر في دور المجموعات

وضمن منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، إثر الفوز على زيمبابوي 2-1 في الجولة الأولى، ثم الفوز على جنوب إفريقيا 1-0 في الجولة الثانية

واستقر حسام حسن على البدء بالاحتياطيين في تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا لمنحهم فرصة الظهور.

ويسعى حسام حسن لإتاحة الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإكسابهم خبرة المشاركة في البطولة، مع الحفاظ على حظوظ الفريق في تحقيق الفوز.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، خالد صبحي

خط الوسط: أحمد عيد، مهند لاشين، محمود صابر، إبراهيم عادل، أحمد فتوح

خط الهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن.

ويهدف الجهاز الفني من هذه الخطة إلى الحفاظ على جاهزية اللاعبين الأساسيين للمرحلة المقبلة، مع منح البدلاء فرصة للمشاركة وإظهار قدراتهم في البطولة، مع الاستمرار في المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل المبكر إلى دور الـ16.

موعد مباراة مصر ضد أنجولا

وتقام مباراة مصر ضد أنجولا اليوم في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بين سبورت.