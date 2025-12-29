اتحاد الكرة ينعى صابر عيد نجم المحلة ومنتخب مصر

نعى اتحاد الكرة نجم وأسطورة نادي غزل المحلة ولاعب منتخب مصر السابق، صابر عيد، الذي وافته المنية، اليوم الإثنين.

وتوفي صابر عيد، أحد أبرز لاعبي كرة القدم السابقين في الكرة المصرية، في ساعة مبكرة صباح اليوم، بأحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالتالي: "ينعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والعاملون بالاتحاد، الكابتن صابر عيد أحد نجوم نادي غزل المحلة في عصره الذهبي ونجم منتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة طويلة من العطاء لكرة القدم المصرية، داعين المولي عز جل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

هذا ويعد صابر عيد أحد أبرز نجوم كرة القدم السابقين لنادي غزل المحلة في عصره الذهبي، وشارك رفقة منتخب مصر بكأس العالم.