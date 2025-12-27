أحمد صبيحة: الأندية الجماهيرية «تعاني» لهذا السبب

أكد أحمد صبيحة، لاعب إنبي، أن نظام الدوري الاستثنائي غير جيد للأندية الجماهيرية التي تعاني منذ سنوات، مثل الإسماعيلي والاتحاد السكندري وغزل المحلة وغيرها، مشددًا على أن الأندية الشعبية يجب أن تظل موجودة من أجل المتعة.

وقال "صبيحة"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “الكرة للجماهير، كلاعبين نكون سعداء في حالة تواجد الجماهير في المدرجات، الجماهير تمنحك دوافع، تعطيك قوة إضافية، الجماهير تصنع الفارق مع أي فريق”.

وأضاف لاعب إنبي: “ننافس بقوةحاليًا بدون وجود جماهير، ما بالك في حالة وجود جماهير خلفنا، سنكون منافسًا شرسًا مع الأهلي والزمالك وبيراميدز على البطولات”.

وواصل: “لا شيء محسوم ولا مستحيل في كرة القدم، الأندية الجماهيرية والشعبية تستطيع العودة، لكن عليها حل مشاكلها وتدعيم صفوفها للحفاظ على حظوظها في البقاء”.

وأنهى أحمد صبيحة حديثه قائلا: “دوافع مواجهة الأهلي دائمًا مختلفة، الجميع ينتظر مباراة الأهلي لاستعراض نفسه أمام الجماهير، الدوافع تكون أقوى لدينا وهو ما يمنحنا الأفضلية، كنا الأقرب للفوز على الأهلي في مباراة الدوري”.