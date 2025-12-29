خالد الغندور ينعى نجم غزل المحلة

نعى الإعلامي خالد الغندور كابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة ومنتخب مصر الذي توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

خالد الغندور ينعي صابر عيد

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"البقاء لله :

وفاة كابتن "صابر عيد" نجم نادي غزل المحلة

وشقيق خالد عيد لاعب المحلة ومنتخب مصر

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد بواسع رحمته

إنا لله وانا اليه راجعون".

تفاصيل وفاه صابر عيد

وتوفي الكابتن صابر عيد نجم نادي غزل المحلة و منتخب مصر، صباح اليوم الاثنين، بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض.

كان الكابتن صابر عيد قد تعرض لوعكة صحية شديدة مند سنوات وخضع لرحلة طويلة من العلاج الكيماوي.

ثم تعرض لـ انتكاسة وخضع للعلاج مرة أخرى، وتدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة وتوفي بعد رحلة طويلة في الصراع مع المرض.