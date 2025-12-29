موعد مباراة مالي وجزر القمر والقناة الناقلة وترتيب المجموعة

يلتقي مساء اليوم الإثنين منتخب مالي نظيره منتخب جزر القمر في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.

وتنقل مباراة منتخب مالي نظيره منتخب جزر القمر في ختام دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب عبر شبكة قنوات beIN Sports HD MAX 2.

ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية

1) المغرب.. 4 نقاط.

2) مالى .. نقطتين.

3) زامبيا .. نقطتين.

4) جزر القمر.. نقطة واحدة.