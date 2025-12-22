قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السجل المدني الذكي المتنقل.. نقلة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية| تفاصيل
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية

أليو ديانج
أليو ديانج
عبدالله هشام

يستعد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لإفتتاح مشواره مع منتخب مالي في بطولة أمم أفريقيا 2025 حينما يلعب أمام زامبيا.

وتقام مباراة مالي ضد زامبيا على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء،ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويسعى أليو ديانج لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على أمل المنافسه على لقب البطولةمصطدما بنفس الطموح من منافسه زامبيا.

ويلعب منتخب مالي في مجموعة تضم كلا من زامبيا والمغرب وجزر القمر.

ويحاول منتخب مالي تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريحه بعدما فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان أخر انجاز لمالي في بطولة أمم أفريقيا حينما حقق الوصافة عام 1972 بخسارة أمام الكونغو .

ويعول منتخب مالي على أليو ديانج بجانب عدد من اللاعبين المميزين مثل بلال توريه مهاجم بشكتاش التركي ودورجيليس نيني مهاجم فناربخشه التركي لاسين سينايوكو مهاجم أوكسير الفرنسي وأمادو حيدرا لاعب وسط لايبزيج الألماني.

منتخب مالي أليو ديانج الأهلي أمم أفريقيا مالي ضد زامبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أحمد العوضي

ما بحبِّش الَّلك.. رد ناري من أحمد العوضي على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

وزارة النقل

وفاة نزيلة في تصادم فندقين عائمين بـ"هويس إسنا".. و"النقل النهري" تُحيل الواقعة للنيابة

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على إبنة أحمد سليمان

لقطات من حفل زفاف نجم الزمالك محمود بنتايج على ابنة أحمد سليمان

حالة الطقس غدا

الحرارة هتوصل 6 درجات.. الأرصاد تعلن عن موجة برد لمدة أسبوع

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

قطارات السكك الحديدية

سكك حديد مصر تنفي إنقاذ طفل لقطار ركاب بالحامول وتؤكد التزام السائق بإجراءات السلامة

ترشيحاتنا

هدى عمر الشوادفي

البيئة: المحميات الطبيعية في مصر تتحول إلى وجهات سياحية مستدامة

صورة أرشيفية

مشروبات بسيطة وحلول نفسية سريعة لمقاومة الاكتئاب الشتوي.. الروشتة

الدكتور شريف يوسف صالح

رئيس جامعة بورسعيد: افتتاح المستشفى الجامعي ومشروعات جديدة بالتزامن مع العيد القومي

بالصور

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

أهمها السلمون.. أقوى الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د
أقوى الأطعمة تحتوى على فيتامين د

مع البرودة الشديدة.. كيف تحمي نفسك من التهاب الجيوب الأنفية؟

مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية
مع البرودة الشديدة..كيف تحمى نفسك من التهاب الجيوب الانفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد