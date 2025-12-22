أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية

يستعد أليو ديانج لاعب النادي الأهلي لإفتتاح مشواره مع منتخب مالي في بطولة أمم أفريقيا 2025 حينما يلعب أمام زامبيا.

وتقام مباراة مالي ضد زامبيا على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء،ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويسعى أليو ديانج لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط على أمل المنافسه على لقب البطولةمصطدما بنفس الطموح من منافسه زامبيا.

ويلعب منتخب مالي في مجموعة تضم كلا من زامبيا والمغرب وجزر القمر.

ويحاول منتخب مالي تحقيق لقب بطولة أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريحه بعدما فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وكان أخر انجاز لمالي في بطولة أمم أفريقيا حينما حقق الوصافة عام 1972 بخسارة أمام الكونغو .

ويعول منتخب مالي على أليو ديانج بجانب عدد من اللاعبين المميزين مثل بلال توريه مهاجم بشكتاش التركي ودورجيليس نيني مهاجم فناربخشه التركي لاسين سينايوكو مهاجم أوكسير الفرنسي وأمادو حيدرا لاعب وسط لايبزيج الألماني.