منتخب مالي يسقط في فخ التعادل أمام زامبيا بافتتاح أمم أفريقيا

سقط منتخب مالي في فخ التعادل أمام زامبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية.



وسجل هدف مالي لاسيني سينايوكو في الدقيقة 63 من عمر المباراة بعد إهدار البلال توريه ركلة جزاء تصدى لها حارس زامبيا في نهاية الشوط الأول.

وتعادل زامبيا في الدقيقة 92 من عمر المباراة عن طريق باتسون داكا.

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تشكيل منتخبي مالي وزامبيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وشهد تشكيل منتخب مالي وجود أليو ديانج نجم النادي الأهلي بشكل أساسي حاملا شارة قيادة المنتخب أمام زامبيا.



وجاء تشكيل مالي كالآتي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا

الدفاع: عبدولاي ديباي - مامادو فوفونا - أمادو دانتي

الوسط: أليو ديانج - مامادو سنجاري - ويو كوليبالي - نيني دورجليس - لاسين سينايوكو.

الهجوم: البلال توريه - كاموري دومبيا



بينما تشكيل زامبيا كالآتي:

حراسة المرمى: ويلارد موانسا

الدفاع: ماتيوس باندا - لوبامبو موسوندا - دومينيك تشاندا.

الوسط: ميجيل تشانجا تشايوا - بينسون ساكالا - لاميك باندا - كينجس كانجوا - أوبن تيمبو.

الهجوم: فاشون ساكالا - باستون داكا.