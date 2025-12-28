الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ لاعبي نادي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة في بطولة كأس مصر.

الزمالك وغزل المحلة

وكتب عمرو دردير عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" بإسمك اللهم نخُوض دروبًا جديدة آملين ألا نتعثر

كاس مصر يا زمالك ".

ويواجه فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على ملعب المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله لاستعادة طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي رفع شعار "لا بديل عن الفوز".

وتأتي المباراة بعد خسارة الفريق أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أثارت استياء جماهير القلعة البيضاء.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة بلدية المحلة لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة، ومواصلة المشوار في كأس مصر، البطولة التي توج بها الزمالك الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

في المقابل، يسعى بلدية المحلة لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك، مستفيدًا من حماس لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الأحد في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

تبث المباراة عبر قناة أون سبورت والتطبيق الرسمي للقناة