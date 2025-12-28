قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاهد من استعدادات منتخب مصر لمواجهة أنجولا
كنت بعاتبها وهي جثة.. اعترافات صادمة لقاتل زوجته أمام النيابة بسوهاج
عمر الفيشاوي: أبويا وأمي عمرهم ما حسسونا بالفراق أو إنهم منفصلين
تحرك شاحنات قافلة المساعدات رقم 103 تمهيدا لعبورها من مصر إلى غزة
محافظ الغربية يطمئن على 17 عاملاً أصيبوا بالتسمم الغذائي في المحلة
3 قواعد تساعدك على النجاة من عالم الإنترنت.. علي جمعة يوضحها
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لـ لاعبي نادي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة في بطولة كأس مصر.

الزمالك وغزل المحلة 

وكتب عمرو دردير  عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"  بإسمك اللهم نخُوض دروبًا جديدة آملين ألا نتعثر 

كاس مصر يا زمالك ".

ويواجه فريق الزمالك نظيره بلدية المحلة اليوم الأحد في مباراة مرتقبة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

ويحل الزمالك ضيفًا على ملعب المقاولون العرب، في لقاء يسعى خلاله لاستعادة طريق الانتصارات ومصالحة جماهيره بعد النتائج الأخيرة، تحت قيادة المدير الفني أحمد عبد الرؤوف الذي رفع شعار "لا بديل عن الفوز".

وتأتي المباراة بعد خسارة الفريق أمام سموحة في بطولة كأس الرابطة المصرية، والتي أثارت استياء جماهير القلعة البيضاء.

ويأمل الجهاز الفني في استغلال مواجهة بلدية المحلة لتصحيح الأخطاء واستعادة الثقة، ومواصلة المشوار في كأس مصر، البطولة التي توج بها الزمالك الموسم الماضي على حساب بيراميدز.

في المقابل، يسعى بلدية المحلة لتحقيق مفاجأة وإقصاء الزمالك، مستفيدًا من حماس لاعبيه ورغبتهم في تقديم أداء قوي أمام أحد كبار الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

تنطلق مباراة الزمالك وبلدية المحلة اليوم الأحد في تمام الساعة 2:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد المقاولون العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبلدية المحلة

تبث المباراة عبر قناة أون سبورت والتطبيق الرسمي للقناة

الزمالك الاهلي الدردير غزل المحله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

الزمالك

تعرف على غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة فى كأس مصر

توروب

بينهم وافدان.. رحيل ثلاثى الأهلي بعد الخروج من كأس مصر| خاص

البنوك

بدء إجراءات خفض الفائدة 1% على الخدمات المصرفية بـ 36 بنكا.. غدا

ترشيحاتنا

الربو

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

داوود عبد السيد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي مع عبلة سلامة

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

بالصور

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

الربو
الربو
الربو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد