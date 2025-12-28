باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة

أكد حسام باولو، نجم الزمالك السابق، أن منتخب مصر قدم مباراة جيدة للغاية أمام جنوب أفريقيا واستحق الفوز والتأهل لدور الـ 16 بأمم أفريقيا.

قال باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع محمد عبدالجليل: " حسام حسن صنع حالة وروح جيدة داخل منتخب مصر بين اللاعبين، وأتمنى خوض مباراة أنجولا المقبلة بتشكيل مختلف وإراحة بعض اللاعبين من أجل الأدوار الإقصائية".



وأضاف: "عقلية محمد صلاح مختلفة وهي سر تألقه في الدوري الإنجليزي، وأتمنى استكمال مسيرته الاحترافية في البريميرليج فهو أقوى دوري في العالم".

وأوضح: " منتخب مصر سيحصل على لقب أمم أفريقيا حال تأهله للنهائي وحسام حسن فكره مختلف ويقدم أداء فنيًا مميزًا".