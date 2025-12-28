عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، أن محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، يتمتع بثقة ودعم جميع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه قائد كبير يضطلع بدور محوري داخل معسكر المنتخب.

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن الجماهير المغربية رحبت بالمنتخب المصري بحرارة، مشيرًا إلى أن المشجعين حملوا أعلام مصر وشجعوا الفريق بحب غير عادي، ما يعكس حجم الاحترام والإعجاب بالمنتخب.

وأضاف أن هناك جلسة جمعت الجهاز الفني بالشناوي، وأكد خلالها على أهمية دوره في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الشارع المغربي بأكمله يثني على حسام حسن ونجوميته، موضحًا أن المدير الفني يتحمل مسؤولية إسعاد أكثر من 100 مليون مصري، وسط الروح الإيجابية التي تسود بين اللاعبين داخل المعسكر.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب «رجالة»، وأن التركيز الكامل منصب على مباراة أنجولا المقبلة، بهدف الفوز وضمان التأهل بالعلامة الكاملة في البطولة.