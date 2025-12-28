قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصفه بـ«فوق الخيال».. وائل جمعة يتجوّل بالمتحف المصري الكبير ويُشيد بروح لاعبي منتخب مصر|صور
«الملحد» يُشعل الجدل قبل العرض الرسمي.. وإسعاد يونس تتألق في العرض الخاص | شاهد
من أمام الكاتدرائية.. شيماء سيف تتألق في ميلانو وتشارك جمهورها أجمل لحظات الكريسماس|شاهد
عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر
اليوم العالمي لمكافحة الأوبئة.. متحف ايمحتب يُنظم محاضرة توعوية بعنوان «دروس الماضي»
بإطلالة جريئة وفستان قصير.. سيرين عبدالنور تتألق بالأحمر احتفالًا بالكريسماس | شاهد
أرخص سيارة تقدمها كيا في السوق السعودي موديل 2026
متى ينزل الله إلى سماء الدنيا كل يوم؟.. في هذه الساعة قبل الفجر
حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة
المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»
بين الفن والموضة والأناقة المُطلقة.. ياسمينا العبد تودّع 2025 بطريقتها الخاصة | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عضو اتحاد الكرة: «الشناوي» قائد كبير ويحظى بدعم جميع لاعبي منتخب مصر

محمد الشناوي
محمد الشناوي
إسراء أشرف

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو اتحاد الكرة، أن محمد الشناوي، قائد منتخب مصر، يتمتع بثقة ودعم جميع لاعبي الفريق، مشيرًا إلى أنه قائد كبير يضطلع بدور محوري داخل معسكر المنتخب.

وأوضح أبو زهرة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، أن الجماهير المغربية رحبت بالمنتخب المصري بحرارة، مشيرًا إلى أن المشجعين حملوا أعلام مصر وشجعوا الفريق بحب غير عادي، ما يعكس حجم الاحترام والإعجاب بالمنتخب.

وأضاف أن هناك جلسة جمعت الجهاز الفني بالشناوي، وأكد خلالها على أهمية دوره في قيادة الفريق، مشيرًا إلى أن الشارع المغربي بأكمله يثني على حسام حسن ونجوميته، موضحًا أن المدير الفني يتحمل مسؤولية إسعاد أكثر من 100 مليون مصري، وسط الروح الإيجابية التي تسود بين اللاعبين داخل المعسكر.

واختتم أبو زهرة تصريحاته بالتأكيد على أن جميع لاعبي المنتخب «رجالة»، وأن التركيز الكامل منصب على مباراة أنجولا المقبلة، بهدف الفوز وضمان التأهل بالعلامة الكاملة في البطولة.

محمد الشناوي الشناوي مصطفى أبو زهرة اتحاد الكرة عضو اتحاد الكرة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

طقس اليوم

تحذيرات من الساعات القادمة .. أمطار ورياح قوية تضرب مصر

الطقس في مصر

تصل الوجه البحري خلال ساعات.. أمطار غزيرة على 7 محافظات| تفاصيل حالة الطقس

طقس

طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات

صورة من لقاء بنين وبوتسوانا

بوتسوانا أول المغادرين لكأس الأمم الأفريقية بعد الجولة الثانية

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

شريف سلامة ونيللى كريم

بعد انفصاله عن داليا مصطفى .. حقيقة ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم | تفاصيل

عمرو اديب

خبيرة تاروت تكشف لعمرو أديب على الهوا: معمول لك عمل

ترشيحاتنا

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

بالصور

بيدفي ويغذي.. طريقة عمل طاجن الكوارع في الفرن

طاجن الكوارع
طاجن الكوارع
طاجن الكوارع

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

فيديو

أحمد فهمي ومعتز التونى

اشتغلت فى محل فاكهة بأمريكا .. أحمد فهمى يروى كواليس فترة دراسته بالجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد