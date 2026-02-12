وزير البترول يتابع مع مسئولي "إيني" الإيطالية خطط زيادة الإنتاج وربط الحقول القبرصية

استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفداً رفيع المستوى من شركة إيني الإيطالية ضم كلا من دييجو بورتوجيزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي، وفرانشيسكو جاسباري رئيس شركة أيوك برودكشن التابعة لإيني، والمهندس محمود أبو اليزيد نائب رئيس الشركة في مصر.

وأكد الوزير أن الحكومة تضع بين أولوياتها صياغة نموذج تجاري يتضمن حوافز استثمارية جاذبة تهدف لمضاعفة إنتاج الزيت الخام، مشدداً على ضرورة تبني أساليب عمل غير تقليدية والاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة لضمان تحقيق طفرة فى معدلات الإنتاج.

كما استعرض الاجتماع موقف مشروع ربط حقل الغاز كرونوس القبرصي بالبنية التحتية المصرية فى اطار تعزيز دور مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة.

وأشاد الوزير بمستوى التعاون القائم مع الشركة الإيطالية بمناطق عملها في مصر، لاسيما مايتعلق بتكثيف العمليات لوضع الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج في أسرع وقت، بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.

وفي ختام اللقاء، أعرب مسئولو "إيني" عن تقديرهم للعلاقة الاستراتيجية الراسخة والتعاون المستمر مع الوزارة والجهات المصرية.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، والمهندس محمود عبدالحميد مستشار شركة إيجاس.