الشبكات الإذاعية تحقق عدد ساعات بث 189.8 ألف ساعة عام 2024/ 2025

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الخميس الموافق 12 / 2 / 2026 بيانا صحفياً ل اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به يـوم 13 فبراير من كل عام والذى أقرته منظمة اليونـسكو .

ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذى بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946 وتهدف اليونسكو من وراء تحديد يوم عالمي للإذاعة إلى زيادة الوعى بين عامة الناس، وبين العاملين في وسائل الإعلام بأهمية الراديو , لقد كانت الإذاعة ولا تزال شريكا أساسيا في توصيل المعلومات والبيانات الى المواطنين , وتعزبز الثقافة الإحصائية , وربط الأرقام بالواقع المعيشى , بما يسهم في دعم متخذى القرار وخدمة المجتمع ، فإنها تستطيع أن ترسم معالم حياة المجتمعات في إطار التنوع، وأن تكون ساحة تتيح للجميع إمكانية التعبير عن آرائهم وتمثيلهم والإصغاء إليهم وينبغي لمحطات الإذاعة أن توفر خدماتها لمختلف المجتمعات على تنوعها، وأن تقدم إليها تشكيلة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتويات. ويجب أن تكون المحطات الإذاعية قادرة، من حيث تنظيمها وتشغيلها، على

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام ما يلي:

- بلغ عدد الشبكات الاذاعية * 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات

بث مسموع 189.8 ألف ساعة عــــام 2024 / 2025 .

- احتلت الشبكة الإقليمية النصيب الأكبر بعدد ساعات ارسال 66442 ساعة من أجمالي ساعات البث الإذاعي بنسبة 36.70 % بمتوسط يومي 182.2 ساعة ، يليها شبكة الاذاعات الاجنبية الـموجهة حيث بلغت 22265 ساعة بنسبة 12.30% بمتوسط يومي 61 ساعة عــام 2024 / 2025 .

احتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 41, 56228 ساعة بنسبة 31.06% بمتوسط يومي 154.3 ساعة ، يليها المجال الديني حيث بلغ 27564.10 ساعة بنسبة 15.23% بمتوسط يومي 75.31 ساعة ، يليها ساعات بث المجال الثقافي 7 , 23922 بنسبة 13.21% بمتوسط يومي 65.32 ساعة من إجمالي ساعات البث المسموع عـــام 2024 / 2025 .

بلــغ عـــــدد ساعات البـــث لإذاعــــــــة شبكة البرنــــــامج

العـــام 8760 ســـاعة بمــتوسط يــومي 24 ســاعة خـــلال عــــام 2024/2025 .

بلــغ عـــدد ساعات البـــث لإذاعــــــــة شبكة الشرق الاوسط

8760 سـاعة بمتوسط يومي 24 ساعة خلال عــــام 2024 /2025.

بلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.2 ساعــة

خــلال عــام 2024/2025.

بلغ متــوسط عــدد ســاعات البث لشبكة صوت العرب 39ساعة

خـــلال عــــام 2024/ 2025 .

الشبكة الاذاعية : هي تقسيمات تنظميه للإذاعات حسب الهدف منها ولكل منها عدد ساعات بث مختلفة .