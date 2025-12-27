سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

كشف حسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني سر بكائه لـ حكم مباراة جنوب إفريقيا عقب طرد محمد هاني نجم الفراعنة الكبار.

وتغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى بطولة كأس أمم إفريقيا أحرزه محمد صلاح.

قال حسام حسن فى تصريحات صحفية: سبب بكائي للحكم بعد طرد محمد هاني إني حسيت إننا ممكن نخسر وكل أحلام المصريين تروح وفي ناس منتظرة سقوطي.

أضاف حسام حسن: أنا بقالي 4 أيام منمتش وحلم حياتي إن الناس تفرح وسامحوني على أي تقصير ومحتاج دعوات المصريين.

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدير الفني حسام حسن، لخوض مباراته المقبلة أمام منتخب أنجولا، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساء يوم الإثنين المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية. وتعد هذه المباراة حاسمة في مشوار المنتخب الوطني، سواء لحسم الصدارة أو تأكيد التفوق قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت وقناة الجزائرية الأرضية والمغربية الرياضية مباراة منتخب مصر وأنجولا فى كأس أمم إفريقيا.