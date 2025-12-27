تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية لدور المجموعات بأمم أفريقيا 2025. المباراة أقيمت على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

مصر تفرض سيطرتها رغم صعوبة اللقاء

وقال تريزيجيه خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”: “نحترم منتخب جنوب أفريقيا، كونه خصم قوي جدًا، لكننا منتخب مصر”، مؤكدًا على قوة وإصرار لاعبي الفراعنة على تحقيق الانتصار رغم كل التحديات.

وأضاف: “الحمد لله جميع اللاعبين كانوا رجالًا، ورغم صعوبة المباراة وقوتها، نجحنا في الحفاظ على هدف الفوز”.



https://www.youtube.com/watch?v=GfkYpuYIhdg





الجماهير المغربية كانت دعمًا كبيرًا للفراعنة

وأشار تريزيجيه إلى دعم الجماهير الكبير خلال اللقاء، موضحًا: “الجماهير كانت كبيرة جدًا خلفنا، خاصة من الشعب المغربي، ونشكرهم على مساندتهم ودعمهم لنا”. هذا التأييد الجماهيري كان له أثر واضح على اللاعبين ومنحهم دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب.

خطوات مصر نحو دور الـ16

بهذا الفوز، يضمن منتخب مصر مواصلة المنافسة القوية على صدارة المجموعة الثانية ويقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الـ16. ويستمر الفراعنة في تقديم عروض قوية، مما يعكس قوة وتماسك الفريق تحت قيادة الجهاز الفني وإصرار اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

تريزيجيه: الفوز ثمرة العمل الجماعي

اختتم نجم منتخب مصر تصريحاته بالقول: “الفوز لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل هو ثمرة عمل جماعي لكل الفريق، ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباريات القادمة لتحقيق أهدافنا في البطولة”



