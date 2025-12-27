قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف روسي متواصل لـ كييف .. وإجراء عاجل من الجيش البولندي
لأعمال الصيانة.. فصل الكهرباء عن عدة مناطق في بيلا بكفر الشيخ
هشام ماجد: لا أؤمن بفكرة البطل الواحد والعمل الفني منظومة متكاملة
ماذا تقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟.. كلمتان للرزق
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم السبت 27-12-2025
5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق
منتجو الدواجن: بيع كيلو الفراخ بأقل من التكلفة يضغط على المربين
المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا
تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات
جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه: جنوب أفريقيا خصم قوي.. ومنتخب مصر فاز رغم كل التحديات

تريزيجيه
تريزيجيه
رباب الهواري

أعرب محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، عن سعادته الكبيرة بتحقيق الفوز على منتخب جنوب أفريقيا في الجولة الثانية لدور المجموعات بأمم أفريقيا 2025. المباراة أقيمت على ملعب “أدرار” بمدينة أغادير المغربية، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

مصر تفرض سيطرتها رغم صعوبة اللقاء

وقال تريزيجيه خلال تصريحاته لقناة “أون سبورت”: “نحترم منتخب جنوب أفريقيا، كونه خصم قوي جدًا، لكننا منتخب مصر”، مؤكدًا على قوة وإصرار لاعبي الفراعنة على تحقيق الانتصار رغم كل التحديات. 

وأضاف: “الحمد لله جميع اللاعبين كانوا رجالًا، ورغم صعوبة المباراة وقوتها، نجحنا في الحفاظ على هدف الفوز”.


https://www.youtube.com/watch?v=GfkYpuYIhdg


 

الجماهير المغربية كانت دعمًا كبيرًا للفراعنة

وأشار تريزيجيه إلى دعم الجماهير الكبير خلال اللقاء، موضحًا: “الجماهير كانت كبيرة جدًا خلفنا، خاصة من الشعب المغربي، ونشكرهم على مساندتهم ودعمهم لنا”. هذا التأييد الجماهيري كان له أثر واضح على اللاعبين ومنحهم دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل أداء ممكن على أرض الملعب.

خطوات مصر نحو دور الـ16

بهذا الفوز، يضمن منتخب مصر مواصلة المنافسة القوية على صدارة المجموعة الثانية ويقترب خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الـ16. ويستمر الفراعنة في تقديم عروض قوية، مما يعكس قوة وتماسك الفريق تحت قيادة الجهاز الفني وإصرار اللاعبين على تحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

تريزيجيه: الفوز ثمرة العمل الجماعي

اختتم نجم منتخب مصر تصريحاته بالقول: “الفوز لم يكن نتيجة مجهود فردي، بل هو ثمرة عمل جماعي لكل الفريق، ونسعى لمواصلة الأداء القوي في المباريات القادمة لتحقيق أهدافنا في البطولة”


 

تريزيجية منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمين

عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر

الإيجار القديم

بعد واقعة محاولة طرد شقيق عبد الناصر.. موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

مها الصغير

الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. غدا

منتخب مصر

مباراة المنتخب المصري أمام جنوب إفريقيا تذاع مجانا على قناة مفتوحة

صورة من الفيديو

نار على قهوة بقرية الدير | القصة الكاملة لمشاجرة وإشعال أنبوبة في طوخ.. شهود عيان يكشفون

محمد خميس

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى بعد اكتشافه إصابته بالسرطان: فرحت لأنه شال من حياتى كل متع الدنيا وشهواتها

ترشيحاتنا

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: اشتريت جيتار وسيديهات وتعلمت الموسيقى ومستمر فى التجديد

المخرج عمرو سلامة

عمرو سلامة: السينما المصرية تزخر بالمبدعين وأتطلع لمتابعة أعمالهم.. فيديو

عمرو مصطفى

عمرو مصطفى: معرفش النوتات الموسيقية ولا المقامات

بالصور

المشروبات والعصائر الجاهزة والحلويات من أسباب التهاب الكبد الصامت

تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة
طريقة عمل برجر نباتي من العدس بطعم اللحمة

كنز يلقى فى القمامة ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز
لا ترمية بعد اليوم ..طريقة عمل بسكويت صحي من قشر الموز

ليس السكر وحده.. هذا المكون الخفي سبب رئيسي لتسمم الجسم

أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون
أعراض تسمم الجسم التي يتجاهلها الكثيرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد