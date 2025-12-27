قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبو زهرة: أداء رجولي وتأهل مستحق لـ منتخب مصر إلى دور الـ16

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أعرب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر خلال مواجهة جنوب أفريقيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن اللاعبين ظهروا بروح قتالية عالية تعكس شخصية المنتخب الوطني. 

وأوضح أن هذا الأداء الرجولي كان السبب الرئيسي في حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 عن جدارة واستحقاق.

منتخب مقاتل وطموح لا يتوقف

وأكد أبو زهرة، في تصريحات تليفزيونية لقناة «أون سبورت»، أن قائمة المنتخب تضم 28 لاعبًا يتمتعون بعقلية المقاتل داخل الملعب، مشيرًا إلى أن الجميع كان على قدر المسؤولية في واحدة من أصعب مباريات دور المجموعات. وأضاف أن الطموح لا يزال كبيرًا داخل معسكر الفراعنة، وأن الهدف هو المنافسة بقوة على اللقب القاري.

محمد صلاح.. قائد داخل وخارج الملعب

وتحدث عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن الدور الكبير الذي يلعبه محمد صلاح قائد المنتخب، مؤكدًا أن نجم ليفربول يمتلك عزيمة واضحة لتحقيق البطولة مع منتخب مصر. وأشار إلى أن صلاح يحرص دائمًا على نقل خبراته الكبيرة إلى اللاعبين الشباب، من خلال الحديث المستمر معهم وتحفيزهم، سواء داخل الملعب أو خارجه، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الفريق.

قلق مشروع ولحظات صعبة

وكشف أبو زهرة عن شعور القلق الذي سيطر على الجميع خلال سير اللقاء، خاصة بعد طرد محمد هاني في نهاية الشوط الأول، وهو ما صعّب المهمة على المنتخب. كما أشار إلى التوتر الذي صاحب الدقائق الأخيرة، أثناء مراجعة الحكم لبعض اللقطات عبر تقنية الفيديو «الفار»، وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن هذه اللحظات كانت عصيبة للغاية.

دعم جماهيري مغربي مميز

واختتم مصطفى أبو زهرة تصريحاته بتوجيه الشكر إلى الجماهير المغربية التي ساندت منتخب مصر بحرارة، مشيدًا بحسن الاستقبال والترحيب من المسؤولين، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له تأثير إيجابي كبير على اللاعبين وساهم في تحقيق التأهل


 

برج السرطان حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025..تواصل بصدق مع من تحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. لا تتردد في طلب المساعدة

برج القوس حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. راجع التفاصيل

برج الحوت حظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025.. وازن بين مشاعرك وعقلك قبل القرار

