بعد فوز مصر على جنوب إفريقيا.. صفحة اتحاد الكرة: ممنوع المرور
دولة التلاوة.. عمر علي يتألق واستكمال ماهر وحسن وخروج محمد أبو العلا
السيطرة علي حريق في أحد الاكشاك بجوار محطة قطارات رمسيس | صور
توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 مهنيا وصحيا وعاطفيا
كنز في أعماق البحر.. قصة أكبر منجم ذهب بحري في آسيا
صلاح يتجاوز أحمد حسن ويقترب من العميد بقائمة هدافي مصر التاريخيين بأمم أفريقيا
التعادل 1-1 يحسم مواجهة المغرب ومالي بكأس الأمم الإفريقية
مانشستر يونايتد يفوز على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي
سعر أقل عيار ذهب اليوم 27-12-2025
زاهي حواس عن مصادر وسيم السيسي: مكانها مزبلة التاريخ.. فيديو
إديته كل حياتي.. عمرو مصطفى يدخل في نوبة بكاء بسبب عمرو دياب
نجوم حلقة الجمعة من برنامج دولة التلاوة في ضيافة وزير الأوقاف |شاهد
رياضة

ياسر ريان: الشناوي رد على المشككين.. وصلاح كلمة السر مع منتخب مصر

إسلام مقلد

أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بعدد من لاعبي منتخب مصر عقب مواجهة جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ورد عمليًا على جميع المشككين في قدراته، موضحًا أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنه يستحق تقييم «20 من 10» على أدائه في اللقاء.

وقال ريان، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ظهروا بشكل مميز وقدموا مباراة كبيرة، مستحقين تقييم «10 من 10»، مشيرًا إلى أن محمد حمدي يُعد من أفضل لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية.

مستوى محمد هاني

وانتقد نجم الأهلي السابق مستوى محمد هاني، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه مع المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن، في المقابل أشاد بقوة مروان عطية، واصفًا إياه بأنه من أقوى لاعبي المنتخب، ويؤمّن الدفاعات بشكل رائع.

أداء زيزو

وأضاف ريان أن أداء أحمد سيد زيزو أمام جنوب أفريقيا كان أفضل بكثير من ظهوره أمام زيمبابوي، لكنه ما زال ينتظر منه تقديم مستوى أعلى، كما أشار إلى أن تريزيجيه لم يظهر بعد بمستواه المعتاد مع المنتخب في البطولة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن عمر مرموش يُعد من أفضل لاعبي منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا حتى الآن ويقدم أداءً استثنائيًا، مشددًا على أن محمد صلاح يظل اللاعب الأكثر قدرة على صناعة الفارق داخل صفوف الفراعنة.

