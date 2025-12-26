ياسر ريان: الشناوي رد على المشككين.. وصلاح كلمة السر مع منتخب مصر

أشاد ياسر ريان، نجم الأهلي السابق، بعدد من لاعبي منتخب مصر عقب مواجهة جنوب أفريقيا، مؤكدًا أن محمد الشناوي قدم مباراة كبيرة ورد عمليًا على جميع المشككين في قدراته، موضحًا أن الأخطاء واردة في كرة القدم، لكنه يستحق تقييم «20 من 10» على أدائه في اللقاء.

وقال ريان، في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الثلاثي رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ظهروا بشكل مميز وقدموا مباراة كبيرة، مستحقين تقييم «10 من 10»، مشيرًا إلى أن محمد حمدي يُعد من أفضل لاعبي المنتخب خلال الفترة الحالية.

مستوى محمد هاني

وانتقد نجم الأهلي السابق مستوى محمد هاني، مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المنتظر منه مع المنتخب في بطولة الأمم الأفريقية حتى الآن، في المقابل أشاد بقوة مروان عطية، واصفًا إياه بأنه من أقوى لاعبي المنتخب، ويؤمّن الدفاعات بشكل رائع.

أداء زيزو

وأضاف ريان أن أداء أحمد سيد زيزو أمام جنوب أفريقيا كان أفضل بكثير من ظهوره أمام زيمبابوي، لكنه ما زال ينتظر منه تقديم مستوى أعلى، كما أشار إلى أن تريزيجيه لم يظهر بعد بمستواه المعتاد مع المنتخب في البطولة.

واختتم ياسر ريان تصريحاته بالتأكيد على أن عمر مرموش يُعد من أفضل لاعبي منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا حتى الآن ويقدم أداءً استثنائيًا، مشددًا على أن محمد صلاح يظل اللاعب الأكثر قدرة على صناعة الفارق داخل صفوف الفراعنة.