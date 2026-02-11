البرلمان الأوروبي يوافق على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو

وافق البرلمان الأوروبي، على قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وعلى الرغم من الأوامر الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالقبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهدت سماء أوروبا مرور طائرته الرسمية "جناح صهيون" في رحلة متجهة إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران حول العالم،أن الطائرة اجتازت أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أوروبية بارزة جميعها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ما يثير تساؤلات حول التزام هذه الدول بقرارات الهيئة القضائية الدولية.

وتوجه نتنياهو إلى واشنطن، الثلاثاء، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في "محاولة التأثير" على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فيما حذرت طهران من تدخل تل أبيب في هذه المحادثات.





