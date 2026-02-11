نادين جاد تكشف إتيكيت اختيار هدايا عيد الحب

أكدت نادين جاد خبيرة الإتيكيت، أن عيد الحب سيكون بعد ثلاث أيام، وأن الهدايا قد تكون عبء إذا كان الشخص مبالغ فيها، وكانت أعلى من الميزانية الخاصة بالشخص.

وأضافت نادين جاد خلال لقاء على قناة صدى البلد، أن الفكرة من الهدايا قد تكون رسالة أو مشاعر لا يستطيع الشخص إظهارها بشكل يومي، وأن الهدايا ليس واجب أو أمر ملزم.

وأوضح أن اختيار الهدايا يعتبر فن، وأن الشخص يجب أن يكون على علم بشخصية الشخص الذي توجه له الهداية، وأن هدايا الزواج تختلف عن عيد الحب، وعن عيد الميلاد، وتختلف عن الحصول على منصب جديد.

وأشارت إلى أن هدايا الرجل تختلف عن هدايا المرأة، موضحة أن السيدات تميل لـ الرومانسية، وأن الرجل يفكر في الأشياء العملية، وأن الهدايا قبل الزواج تكون سطحية وعامة.

وأوضحت أن السيدات تحب الورد، وتحب الأشياء الرومانسة مثل اختيار نوع مميز من البرفان.