قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كل التوفيق والسداد.. أول تعليق من أشرف صبحي بعد تولي جوهر نبيل وزارة الشباب
مصر وأوغندا تستعرضان إنجازات المشروع المشترك لمقاومة الحشائش المائية وتطوير بحيرة فيكتوريا
ليلة إعادة ترتيب الأوراق في الدوري.. 4 مؤجلات تشعل صراع الصدارة وتضع الأهلي والزمالك وبيراميدز تحت ضغط الحسابات المعقدة
وزير العدل يصدر قرارًا بإنشاء محكمة بور فؤاد الجزئية ومحكمة للأسرة ببورسعيد
تعرف على أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك
واعي وغالي.. حملة توعية جديدة للأطفال والأسرة حول السلامة الرقمية في المدارس المصرية
صمت جوارديولا يثير القلق في الاتحاد.. هل يعيش مانشستر سيتي الأسابيع الأخيرة لمدرب صنع تاريخ النادي؟
احذر.. غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات طبقا لقانون المرور
مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز
لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط
عمدة سياتل تتمسك باحتفالات “المـ.ـثلية” في مباراة مصر وإيران رغم الاحتجاج الرسمي للفيفا
سباق لا يعترف بالهدنة.. سيتي يطارد وآرسنال يتمسك وليفربول يبحث عن نفسه في جولة مفصلية بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمناسبة عيد الحب.. ريلمي تطرح رسميا هاتف نارزو 90x 5G بلون جديد

ريلمي نارزو 90x 5G
ريلمي نارزو 90x 5G
لمياء الياسين

أعلنت شركة ريلمي عن لون جديد لهاتفها الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2025 ، ريلمي نارزو 90x 5G والذي يأتي باللون العنابي احتفالا بعيد الحب لينضم هذا اللون إلى اللونين الحاليين "الأزرق النيترو" و"الأزرق الفلاش"، ليصبح اللون الثالث المتاح للجهاز.

ريلمي نارزو 90x 5G
 

سيُطرح الإصدار الخاص بعيد الحب باللون العنابي للبيع ابتداءً من 14 فبراير 2026سيكون متاحًا عبر موقع أمازون وموقع ريلني ولم تُعلن الشركة عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مماثلاً لأسعار الألوان الحالية وبما أن هذا مجرد لون جديد، فلا توجد أي تغييرات على المكونات أو البرامج. قد تُعلن ريلمي عن عروض خاصة بيوم الإطلاق أو خصومات محدودة.

هاتف Narzo 90x 5G

أُطلق هاتف Narzo 90x 5G بشاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة 1570×720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م². وتتم حماية الشاشة بزجاج DT-Star D+.
يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 6300. تتضمن هذه الشريحة نواتين Cortex-A76 بتردد 2.4 جيجاهرتز وست نوى Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج رسوميات Mali-G57 MC2. 

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX852 وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0. تدعم الكاميرتان تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة جانبي، ومكبر صوت سفلي واحد بصوت فائق بنسبة 400%، ومعيار IP65 لمقاومة الماء والغبار

يأتي هاتف Narzo 90x 5G ببطارية سعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط. أبعاده 166.07 × 77.93 × 8.28 ملم ووزنه 212 جرامًا.

 تشمل خيارات الاتصال نطاقات 5G SA وNSA (n1، n3، n5، n8، n28B، n40، n41، n77، وn78)، بالإضافة إلى دعم تقنية VoLTE المزدوجة لشبكات 4G، وWi-Fi ac، وBluetooth 5.3، ومنفذ USB Type-C. يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة realme UI 6.0.

شركة Realme هاتف Narzo 90x 5G عيد الحب عروض خاصة كاميرا خلفية خصومات محدودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

أشرف صبحي

ناقد رياضي يُوجّه رسالة قوية بعد رحيل أشرف صبحي عن وزارة الشباب والرياضة

الأرصاد

الأرصاد تحذر : رياح قوية ورمال وغبار تضرب مصر فى هذا الموعد

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

لقاء الخميسي

حصل انفصال وللا إيه؟ لقاء الخميسي تثير قلق جمهورها بظهور صادم

أسعار الفراخ

شعبة الدواجن تكشف عن السعر المنطقي للفراخ في السوق المصري.. والأسبوع الأول من رمضان مفاجأة

حمزة عبد الكريم

يلعب في فريق الشباب | أزمة غير متوقعة بمستقبل حمزة عبد الكريم مع برشلونة

الإيجار القديم

الإيجار القديم .. تعرف على إجراءات المالك حال رفض الإخلاء

ترشيحاتنا

اختبار الثقة| تهديد ترامب يكشف أزمة مكتومة مع كندا.. تفاصيل كاملة

اختبار الثقة| تهديد ترامب يكشف أزمة مكتومة مع كندا.. التفاصيل الكاملة

احمد شعبان

ثمن الأمانة "حياته" | شاهد يروي اللحظات الأخيرة للعامل ضحية الدهس: نطق الشهادة.. ومات ممسكًا بإيصال الحساب

محافظ الغربية

محافظ الغربية يتابع استكمال رصف شارع المقابر بحي ثان المحلة

بالصور

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار
خطأ شائع في تخزين أكل رمضان يسبب التسمم الغذائي.. احذريه قبل الإفطار

أخطاء في إعداد الحواوشي تفسد طعمه.. احذري هذه التفاصيل الصغيرة

حواوشي
حواوشي
حواوشي

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال
رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو .. وصفة صحية سريعة

طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو
طريقة عمل عجة البيض بالأفوكادو

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد