بمناسبة عيد الحب.. ريلمي تطرح رسميا هاتف نارزو 90x 5G بلون جديد

أعلنت شركة ريلمي عن لون جديد لهاتفها الذكي الأكثر مبيعًا لعام 2025 ، ريلمي نارزو 90x 5G والذي يأتي باللون العنابي احتفالا بعيد الحب لينضم هذا اللون إلى اللونين الحاليين "الأزرق النيترو" و"الأزرق الفلاش"، ليصبح اللون الثالث المتاح للجهاز.

ريلمي نارزو 90x 5G



سيُطرح الإصدار الخاص بعيد الحب باللون العنابي للبيع ابتداءً من 14 فبراير 2026سيكون متاحًا عبر موقع أمازون وموقع ريلني ولم تُعلن الشركة عن السعر بعد، ولكن من المتوقع أن يكون مماثلاً لأسعار الألوان الحالية وبما أن هذا مجرد لون جديد، فلا توجد أي تغييرات على المكونات أو البرامج. قد تُعلن ريلمي عن عروض خاصة بيوم الإطلاق أو خصومات محدودة.

هاتف Narzo 90x 5G

أُطلق هاتف Narzo 90x 5G بشاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة 1570×720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة/م². وتتم حماية الشاشة بزجاج DT-Star D+.

يعمل الهاتف الذكي بمعالج MediaTek Dimensity 6300. تتضمن هذه الشريحة نواتين Cortex-A76 بتردد 2.4 جيجاهرتز وست نوى Cortex-A55 بتردد 2 جيجاهرتز، بالإضافة إلى معالج رسوميات Mali-G57 MC2.

يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 6 أو 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1. ويمكن توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقة microSD.

يتميز الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر Sony IMX852 وفتحة عدسة f/1.8، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0. تدعم الكاميرتان تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية. تشمل الميزات الأخرى مستشعر بصمة جانبي، ومكبر صوت سفلي واحد بصوت فائق بنسبة 400%، ومعيار IP65 لمقاومة الماء والغبار

يأتي هاتف Narzo 90x 5G ببطارية سعة 7000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 60 واط. أبعاده 166.07 × 77.93 × 8.28 ملم ووزنه 212 جرامًا.

تشمل خيارات الاتصال نطاقات 5G SA وNSA (n1، n3، n5، n8، n28B، n40، n41، n77، وn78)، بالإضافة إلى دعم تقنية VoLTE المزدوجة لشبكات 4G، وWi-Fi ac، وBluetooth 5.3، ومنفذ USB Type-C. يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة realme UI 6.0.