وفاة 5 أشخاص بسبب تسرب الغاز داخل مسكتهم بالقليوبية
دعارة أون لاين عبر فيسبوك.. القبض على 8 فتيات يمارسن الرذيلة بعابدين
الأمل والكرامة.. شعث يشيد بالدعم المصري والدولي لإخراج شعب فلسطين من أزمته
برلماني: نجاح جهود مصر في تهيئة مناخ سياسي داعم للتهدئة في قطاع غزة
الناتو يشيد بدور مصر في تعزيز الاستقرار الإقليمي والأداء النشط للدبلوماسية المصرية
بعد 4 شهو من رحيل زوجته.. وفاة شقيق علي السيستاني المرجع الديني الأعلى
سعر الذهب في مصر يرتفع مساء اليوم الجمعة 16-1-2026
‏أبو الغيط يرحب بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
المصري يقدّم العش في مشهد يعبّر عن عراقة الكرة المصرية | شاهد
لوكمان: خيبة الخسارة أمام المغرب لم تفارقنا قبل مباراة مصر و نيجيريا
أخبار التكنولوجيا | سامسونج تكشف مستقبل الذكاء الاصطناعي في Galaxy.. هواتف ببطاريات 10000 ملي أمبير تقتحم السوق
حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قريبا في السوق.. ريلمي تكشف عن مفاجأة جديدة للهواتف الذكية

ريلمي تكشف عن مفاجأة جديدة للهواتف الذكية
ريلمي تكشف عن مفاجأة جديدة للهواتف الذكية
شيماء عبد المنعم

بدأت شركة ريلمي Realme، في الترويج لهاتفها الجديد Realme 16 قبل موعد الإطلاق الرسمي، وذلك من خلال تسريبات مبكرة كشفت عن تصميمه المبتكر. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يظهر هاتف Realme 16 بشريط كاميرات أفقي في الخلف، مشابه لتصميم هواتف جوجل Pixel وآيفون إير الأخير، مع إضافة لمسة فريدة من ريلمي تتمثل في مرآة مخصصة للكاميرا الأمامية بجانب العدسات الخلفية.

المواصفات المتوقعة لـ Realme 16

يأتي هاتف Realme 16 بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، ما يجعله مثاليا للاستخدام في الهواء الطلق، وتحمي الشاشة زجاج AGC DT-Star D+، كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

أما الكاميرات، فيحتوي Realme 16 على كاميرا أمامية 50 ميجابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من 50 ميجابكسل رئيسية و2 ميجابكسل ثانوية، ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.

هاتف Realme 16

الهاتف مدعوم بمعالج ميدياتك Dimensity 6400 Turbo، ويأتي بخيارين للذاكرة بسعة 8 أو 12 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD، ويتميز ببطارية ضخمة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 60 وات.

في جانب الاتصال، يدعم الهاتف تقنية Bluetooth 5.3 وشبكة Wi-Fi ودعم NFC، ومنفذ IR، ومنفذ USB-C. 

وعلى الرغم من البطارية الكبيرة، يحافظ Realme 16 على تصميم نحيف بسمك 8.1 ملم ووزن 183 جراما، كما يتميز بدرجات مقاومة عالية IP66، IP68، IP69، IP69K للغبار والماء.

وفقا للتسريبات، سيتوفر الهاتف في نسختين: 8 + 256 جيجابايت و12 + 256 جيجابايت، بلونين هما الأسود والأبيض، ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق الرسمي في 2 فبراير، بينما لم تكشف بعد تفاصيل الأسعار.

ريلمي Realme 16 مواصفات ريلمي 16

زيادة المرتبات 2026

رسميًا| موعد زيادة المرتبات 2026 لموظفي الحكومة.. وقرار هام بشأن مستحقات يناير

صورة ارشيفية

«تصل إلى الوفاة»..تحذير طبي من خطورة تريند «كوباية الشاي»

الذهب

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

إجازة 45 يومًا بأمر القانون.. بشرى للموظفين في 2026

لحظة الحادث

حادث دهس جديد بأكتوبر.. طالب ثانوي يقتحم رصيف ويدهس سيدة وابنها ويصيب ابنتها

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الجمعة 16 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر.. وعيار 21 الآن

وزيرا الري والأوقاف

ذكرى الإسراء والمعراج.. وزيرا الري والأوقاف يؤديان صلاة الجمعة بحي المقطم

وزير الكهرباء خلال الزيارة

وزير الكهرباء يزور خطوط انتاج المصنع المرجعي بالصين وخطوط الإنتاج تمهيدا لإقامتها فى مصر

جانب من الفاعليات

نوال الدجوى تتبرع بجهاز لاكتشاف مرض سرطان الثدي مبكرا بالمعهد القومي للأورام

بالصور

نشرة المرأة | كيف يؤدي الجوع إلى الموت بعد وفاة فتاة قنا؟.. تريند كوباية شاي يثير القلق .. ارتفاع ضغط الدم يصيبك بمرض مميت

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الموجة الـ 28.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

رسالة شقيق شيرين عبدالوهاب

يوم أسود .. شقيق شيرين عبد الوهاب يفتح النار على كثيرين

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

المزيد