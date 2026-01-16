قريبا في السوق.. ريلمي تكشف عن مفاجأة جديدة للهواتف الذكية

بدأت شركة ريلمي Realme، في الترويج لهاتفها الجديد Realme 16 قبل موعد الإطلاق الرسمي، وذلك من خلال تسريبات مبكرة كشفت عن تصميمه المبتكر.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يظهر هاتف Realme 16 بشريط كاميرات أفقي في الخلف، مشابه لتصميم هواتف جوجل Pixel وآيفون إير الأخير، مع إضافة لمسة فريدة من ريلمي تتمثل في مرآة مخصصة للكاميرا الأمامية بجانب العدسات الخلفية.

المواصفات المتوقعة لـ Realme 16

يأتي هاتف Realme 16 بشاشة AMOLED قياس 6.57 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 4500 شمعة، ما يجعله مثاليا للاستخدام في الهواء الطلق، وتحمي الشاشة زجاج AGC DT-Star D+، كما يتضمن الهاتف مستشعر بصمة مدمج أسفل الشاشة.

أما الكاميرات، فيحتوي Realme 16 على كاميرا أمامية 50 ميجابكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو، وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من 50 ميجابكسل رئيسية و2 ميجابكسل ثانوية، ويعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.

هاتف Realme 16

الهاتف مدعوم بمعالج ميدياتك Dimensity 6400 Turbo، ويأتي بخيارين للذاكرة بسعة 8 أو 12 جيجابايت رام، مع سعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقة microSD، ويتميز ببطارية ضخمة 7000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع 60 وات.

في جانب الاتصال، يدعم الهاتف تقنية Bluetooth 5.3 وشبكة Wi-Fi ودعم NFC، ومنفذ IR، ومنفذ USB-C.

وعلى الرغم من البطارية الكبيرة، يحافظ Realme 16 على تصميم نحيف بسمك 8.1 ملم ووزن 183 جراما، كما يتميز بدرجات مقاومة عالية IP66، IP68، IP69، IP69K للغبار والماء.

وفقا للتسريبات، سيتوفر الهاتف في نسختين: 8 + 256 جيجابايت و12 + 256 جيجابايت، بلونين هما الأسود والأبيض، ومن المتوقع أن يكون موعد الإطلاق الرسمي في 2 فبراير، بينما لم تكشف بعد تفاصيل الأسعار.