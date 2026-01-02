تسريب سعر سلسلة ريلمي القادمة Realme 16 Pro

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في 6 يناير المقبل، والتي تشمل طرازات 16 Pro و 16 Pro+، في حين أن معظم المواصفات قد تم تأكيدها بالفعل، فقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل الأسعار الخاصة بالهواتف في الهند.

وفقا لمصدر موثوق، فإن Realme 16 Pro+ سيبدأ سعره من 39999 روبية هندية (حوالي 445 دولار) لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، أما طراز بسعة 8 + 256 جيجابايت فسيسعر بـ 41999 روبية هندية (حوالي 470 دولار)، في حين أن طراز 12 +256 جيجابايت سيبلغ 44999 روبية هندية (حوالي 500 دولار).

من جهة أخرى، يتوقع أن يبدأ سعر Realme 16 Pro من 31999 روبية هندية (حوالي 355 دولار) للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت +128 جيجابايت، أما طراز 8 جيجابايت+ 256 جيجابايت فسيتوفر مقابل 33999 روبية هندية (حوالي 380 دولار)، بينما قد يصل سعر طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 36999 روبية هندية (حوالي 410 دولار).

Realme 16 Pro+

مواصفات مميزة لكلا الطرازين

سيتميز هاتف Realme 16 Pro+ بكاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب 50 ميجابكسل، فيما سيأتي Realme 16 Pro مع إطار مسطح.

سيعمل هاتف Realme 16 Pro+ بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، بينما سيعمل Realme 16 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 7300-Max 5G.

سيحتوي كلا الطرازين على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بينما سيتضمن طراز Pro+ أيضا كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل.

كلا الهاتفين سيأتيان مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شاشة AMOLED ساطعة تصل إلى 6500 شمعة.

سيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 مع واجهة realme UI 7.0، وستحصل الهواتف على 3 سنوات من التحديثات لنظام التشغيل.

وكانت ريلمي قد أكدت في وقت سابق أن السلسلة ستشهد تعاونا في التصميم مع المصمم الصناعي الياباني ناوتو فوكاساوا، متبعة نهج "التصميم الحضري البري" الجديد.