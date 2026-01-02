قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها
تسريب سعر سلسلة ريلمي القادمة Realme 16 Pro

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة ريلمي لإطلاق سلسلة Realme 16 Pro في 6 يناير المقبل، والتي تشمل طرازات 16 Pro و 16 Pro+، في حين أن معظم المواصفات قد تم تأكيدها بالفعل، فقد كشف تسريب جديد عن تفاصيل الأسعار الخاصة بالهواتف في الهند.

وفقا لمصدر موثوق، فإن Realme 16 Pro+ سيبدأ سعره من 39999 روبية هندية (حوالي 445 دولار) لطراز 8 جيجابايت + 128 جيجابايت، أما طراز بسعة 8 + 256 جيجابايت فسيسعر بـ 41999 روبية هندية (حوالي 470 دولار)، في حين أن طراز 12 +256 جيجابايت سيبلغ 44999 روبية هندية (حوالي 500 دولار).

من جهة أخرى، يتوقع أن يبدأ سعر Realme 16 Pro من 31999 روبية هندية (حوالي 355 دولار) للطراز الأساسي بسعة 8 جيجابايت +128 جيجابايت، أما طراز 8 جيجابايت+ 256 جيجابايت فسيتوفر مقابل 33999 روبية هندية (حوالي 380 دولار)، بينما قد يصل سعر طراز 12 جيجابايت + 256 جيجابايت إلى 36999 روبية هندية (حوالي 410 دولار).

Realme 16 Pro+

مواصفات مميزة لكلا الطرازين

سيتميز هاتف Realme 16 Pro+ بكاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب 50 ميجابكسل، فيما سيأتي Realme 16 Pro مع إطار مسطح.

سيعمل هاتف Realme 16 Pro+ بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 4، بينما سيعمل Realme 16 Pro بمعالج ميدياتك Dimensity 7300-Max 5G.

سيحتوي كلا الطرازين على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، بينما سيتضمن طراز Pro+ أيضا كاميرا تليفوتوغرافي بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل.

كلا الهاتفين سيأتيان مع بطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير، بالإضافة إلى شاشة AMOLED ساطعة تصل إلى 6500 شمعة.

سيعمل كلا الهاتفين بنظام Android 16 مع واجهة realme UI 7.0، وستحصل الهواتف على 3 سنوات من التحديثات لنظام التشغيل.

وكانت ريلمي قد أكدت في وقت سابق أن السلسلة ستشهد تعاونا في التصميم مع المصمم الصناعي الياباني ناوتو فوكاساوا، متبعة نهج "التصميم الحضري البري" الجديد.

سعر Realme 16 Pro ريلمي سعر ريلمي 16 برو

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

العروسة ميادة

عروس تسقط في حضن القدر| ميادة ترحل بفستان الزفاف وتترك حكاية تهز القلوب.. القصة الكاملة

جانب من أنشطة مديرية الأوقاف بأسيوط

محافظ أسيوط: حصاد 2025 بمديرية الأوقاف يجسد نقلة نوعية في إعمار بيوت الله وتجديد الخطاب الديني .. إعمار 73 مسجدًا بـ 250 مليون جنيه وفرش 150 مسجدًا وإطلاق مسابقات دينية للأئمة

محافظ الغربية

في أول أيام العام الجديد.. محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير محيط مسجد السيد البدوي ويؤكد: نعمل على إعادة صياغة المنطقة التاريخية بما يليق بقيمتها ومكانتها

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

