بمواصفات احترافية .. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Note 15 5G

أكدت شركة Redmi موعد إطلاق هاتف Redmi Note 15 5G في الهند. وتشير صفحة الشركة على أمازون إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهاز في 6 يناير 2026. يُقدم الإعلان التشويقي الرسمي لمحة سريعة عن التصميم، ويؤكد الكاميرا الرئيسية، مما يُمهد الطريق لما يبدو أن الشركة تُقدمه كترقية مهمة. ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، مع استمرار الشركة في نشر معلومات إضافية.



موعد إطلاق Redmi Note 15



يُسلّط الإعلان التشويقي الأول لهاتف Redmi Note 15 في الهند الضوء على تصميمه الجانبي، مُلمّحًا إلى إطار نحيف يتماشى مع ما تسعى إليه العلامة التجارية عادةً في سلسلة Note. كما يُؤكّد الإعلان التشويقي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وهي تطوّر ملحوظ عن الجيل السابق.

وفي حين يركز المقطع الترويجي بشكل كبير على الصورة الظلية والكاميرا، فإنه يشير بشكل خفي إلى تصميم راقي يمكن أن يشمل شاشة منحنية وربما إطارًا معدنيًا.

تسريب مواصفات هاتف Redmi Note 15 5G



يشير تسريب من أبيشيك ياداف إلى أن الإصدار العالمي من هاتف Redmi Note 15 5G، بما في ذلك الطراز الهندي، سيختلف عن الإصدار الذي طُرح في الصين في أغسطس . وتزعم التقارير أن الجهاز سيأتي بشاشة AMOLED FHD Plus مقاس 6.83 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5520 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 45 واط.

ويضيف التسريب أيضًا أن Redmi Note 15 Pro وNote 15 Pro Plus لن يظهرا جنبًا إلى جنب مع الإصدار القياسي في 6 يناير. بدلاً من ذلك، قد يتم إطلاق كلا الطرازين بشكل منفصل في فبراير في الهند.

في سياق متصل، يُقال إن شاومي تعمل على الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف شاومي 17. ومن المرجح الإعلان عن هاتفي شاومي 17 و17 ألترا في الربع الأول من عام 2026 بعد إطلاق سلسلة هواتف نوت 15 برو. وقبل ذلك، من المتوقع إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا هذا الشهر في الصين .