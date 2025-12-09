قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا
تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية .. ريلمي تغزو الأسواق بهاتف Redmi Note 15 5G

هاتف ريدمي
هاتف ريدمي
لمياء الياسين

أكدت شركة Redmi موعد إطلاق هاتف Redmi Note 15 5G في الهند. وتشير صفحة الشركة على أمازون إلى أنه سيتم الإعلان عن الجهاز في 6 يناير 2026. يُقدم الإعلان التشويقي الرسمي لمحة سريعة عن التصميم، ويؤكد الكاميرا الرئيسية، مما يُمهد الطريق لما يبدو أن الشركة تُقدمه كترقية مهمة. ومن المتوقع الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة، مع استمرار الشركة في نشر معلومات إضافية.


موعد إطلاق Redmi Note 15
 

يُسلّط الإعلان التشويقي الأول لهاتف Redmi Note 15 في الهند الضوء على تصميمه الجانبي، مُلمّحًا إلى إطار نحيف يتماشى مع ما تسعى إليه العلامة التجارية عادةً في سلسلة Note. كما يُؤكّد الإعلان التشويقي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وهي تطوّر ملحوظ عن الجيل السابق.

وفي حين يركز المقطع الترويجي بشكل كبير على الصورة الظلية والكاميرا، فإنه يشير بشكل خفي إلى تصميم راقي يمكن أن يشمل شاشة منحنية وربما إطارًا معدنيًا.

تسريب مواصفات هاتف Redmi Note 15 5G

يشير تسريب من أبيشيك ياداف إلى أن الإصدار العالمي من هاتف Redmi Note 15 5G، بما في ذلك الطراز الهندي، سيختلف عن الإصدار الذي طُرح في الصين في أغسطس . وتزعم التقارير أن الجهاز سيأتي بشاشة AMOLED FHD Plus مقاس 6.83 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Snapdragon 6s من الجيل الثالث ، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة تصل إلى 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبطارية بسعة 5520 مللي أمبير/ساعة مع شحن بقدرة 45 واط.

ويضيف التسريب أيضًا أن Redmi Note 15 Pro وNote 15 Pro Plus لن يظهرا جنبًا إلى جنب مع الإصدار القياسي في 6 يناير. بدلاً من ذلك، قد يتم إطلاق كلا الطرازين بشكل منفصل في فبراير في الهند.
في سياق متصل، يُقال إن شاومي تعمل على الإطلاق العالمي لسلسلة هواتف شاومي 17. ومن المرجح الإعلان عن هاتفي شاومي 17 و17 ألترا في الربع الأول من عام 2026 بعد إطلاق سلسلة هواتف نوت 15 برو. وقبل ذلك، من المتوقع إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا هذا الشهر في الصين .

شركة Redmi هاتف Redmi Note 15 5G سلسلة NOTE هاتفي شاومي هواتف نوت 15 برو

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

مذيعة "صدى البلد" إسراء عبد المطلب

أخطر 48 ساعة في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

