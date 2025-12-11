أسطورة العالم الكروي .. هدى زاهر تُدعّم محمد صلاح ضد ناديه ليفربول

حرصت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر على دعم محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، بعد أزمته مع ناديه الإنجليزي.

وكتبت هدى زاهر عبر ستوري حسابها على انستجرام: “بصراحة اللي ميقدرش فخر العرب وفخرنا.. الانسان اللي ألهم شباب كتير بكفاحه وشطارته وأصبح اسطورة العالم الكروي وبالتحديد نادي ليفربول يبقى إلغاء متابعة وأقوى رد اعتبار لعدم تقدير محمج صلاح ايقونة الكرة العربية والانجليزية”.

هدى زاهر على انستجرام

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة talkSPORT أن محمد صلاح قد لا يشارك مرة أخرى مع ليفربول قبل انضمامه لمنتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية.

وأشارت التقارير إلى أن مشاركته في مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي هذا الأسبوع تبدو غير مرجحة.

حرمان صلاح من توديع جماهير أنفيلد

وذكرت الصحيفة أن هذا القرار قد يحرم صلاح من فرصة الوداع الأخير لجماهير ليفربول في ملعب أنفيلد قبل السفر لمعسكر منتخب مصر، خصوصًا بعد انتقاده الحاد للمدرب آرني سلوت، إلى جانب استبعاده من المشاركة في الفوز الحاسم على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا بنتيجة 1-0.