القصة ستكون مختلفة| هاني رمزي يكشف مفاجأة عن الجزء الثاني من غبي منه فيه.. خاص

كشف الفنان الكبير هاني رمزي عن آخر تطورات الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه".

وقال الفنان هاني رمزي فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم"غبي منه فيه" مازالت قائمة، ولكن سنحتفظ بالشخصية الأساسية فقط، فيما ستتغير القصة بالأبطال.

ويشارك في بطولة مسلسل بدون مقابل بجانب النجم هاني رمزي ، عدد كبير من الفنانين أبرزهم الفنانة داليا البحيري ووفاء عامر وخالد سليم ونسرين طافش وعمرو عبد الجليل ، ومن إخراج جمال عبد الحميد .

ويتناول المسلسل ، في إطار الدراما بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، في إطار اجتماعي تشويقي .

وتعاقد النجم هاني رمزي، على مسلسل بدون مقابل وذلك لتقديمه في موسم دراما رمضان الماضي ، إلا أنه تعرض للتأجيل بسبب رغبة صناع العمل خروجه بشكل لأئق ، والمسلسل إخراج جمال عبد الحميد وإنتاج شركة أفلام محمد فوزي.

ويعتبر المسلسل بعيدا عن الكوميديا لهاني رمزي، وأيضا المخرج المميز جمال عبد الحميد ، مخرج روائع الدراما المصرية.