محافظ البحر الأحمر ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان مشروعًا سياحيًا جديدًا بالغردقة

تفقد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اليوم، مشروعًا سياحيًا جديدًا بمدينة الغردقة، يرافقه اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وذلك لمتابعة الأعمال النهائية الجارية بالموقع تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة. وجاءت الجولة ضمن متابعة تنفيذ المشروعات التي تستهدف تعزيز البنية السياحية بالمحافظة ودعم المقاصد الواعدة.

وخلال الجولة، استعرض المحافظ ومستشار الرئيس نسب التنفيذ والتجهيزات المتبقية، مؤكدين أهمية الالتزام بالمعايير العالمية في التصميم والتشغيل بما يضمن تقديم خدمات سياحية عالية الجودة. وشدد المحافظ على أن الدولة تواصل تنفيذ مشروعات نوعية تهدف إلى رفع كفاءة القطاع السياحي وتعزيز قدرته على استيعاب الزيادة المتنامية في أعداد الزائرين.

وأوضح اللواء عمرو حنفي أن المشروع الجديد يمثل إضافة مهمة للبنية السياحية في الغردقة، إذ يضم تصميمات عصرية وتجهيزات متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز قدرة المدينة على جذب المزيد من السياح، ويدعم توجهات الدولة نحو تنشيط السياحة الداخلية والدولية.

وأضاف المحافظ أن الغردقة تشهد خلال الفترة الأخيرة طفرة واضحة في تطوير الشواطئ والطرق والممشى السياحي والبنية الخدمية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى توفير بيئة آمنة وجاذبة للسائحين، وتعزيز مكانة المدينة كمقصد عالمي يحظى بثقة الأسواق الدولية.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة بما تشهده الغردقة من تطور لافت في القطاع السياحي، مؤكدًا أن المدينة أصبحت وجهة مفضلة للسائحين بفضل مقوماتها الطبيعية الفريدة وما تنفذه الدولة من مشروعات تطوير مستمرة.

وأضاف أن المشروعات الجديدة تعكس نجاح الدولة في تقديم نموذج متقدم للسياحة الشاطئية والترفيهية، وتعزز حضور الغردقة على خريطة المقاصد العالمية.