لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

استضاف برنامج “معكم منى الشاذلي” الفنانة ياسمين عبد العزيز في حلقة كشفت خلالها عن محطات شخصية وإنسانية في حياتها.



وأكدت ياسمين أنها تدخل عام 2025 بثقة أكبر في نفسها، بعد أن تعلمت عدم منح ثقتها بسهولة.

وأوضحت أنها تعرضت لشائعات متكررة خلال الفترة الماضية، سواء بشأن علاقاتها أو ظهورها مع طبيبها، مشيرة إلى أن الجمهور يخلط الأمور كثيرًا.

وكشفت أنها لن تعلن أي ارتباط مستقبلي حفاظًا على خصوصيتها، مؤكدة أنها ترغب في حياة مستقرة بعيدًا عن الأضواء.

كما تحدثت عن ندمها على مواقف كثيرة، معتبرة أن الاعتراف بالندم قوة لا ضعف.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.facebook.com/share/v/1DMV4DgQWC/