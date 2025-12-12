خطف قلوب لجنة التحكيم .. محمد كامل يتألق في دولة التلاوة

شهدت حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة تألقًا لافتًا للمتسابق محمد كامل، الذي خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور معًا، بعدما قدم أداءً وصفه أعضاء اللجنة بأنه من أقوى ما ظهر في الموسم.

وزير الأوقاف يشيد بموهبته

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إعجابه الشديد بأداء محمد كامل، قائلًا:"أسر بالتلاوة الحسنة ولا بالإنشاد الرائع أنت بارع في الاثنين.

الإنشاد عندك صادق وفيه إحساس وجمال.. موهبتك رفيعة وصوتك رخيم وأنا سعيد جدًا بوجودك في المسابقة."

آراء لجنة التحكيم

وقد توالت الإشادات من بقية أعضاء اللجنة:

الدكتور طه عبد الوهاب: "تتبع أسلوب الشيخ الليثي.. وهو قارئ عملاق في سماء دولة التلاوة."

الشيخ طه النعماني: "صوتك عذب وجميل."

الداعية مصطفى حسني: "صوتك ندى، ويارب أجسادنا تشهد لنا يوم القيامة أننا كنا معمرين في الأرض."

برنامج دولة التلاوة.. رحلة لاكتشاف أصوات استثنائية

يُذاع برنامج دولة التلاوة أسبوعيًا عبر قنوات الحياة وCBC والناس إضافة إلى منصة Watch It، كل يوم جمعة وسبت في التاسعة مساءً، في إطار مشروع وطني لإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة.

14 ألف متسابق في المنافسة

شهدت اختبارات الموسم مشاركة ضخمة تجاوزت 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وذلك ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتضم لجنة التحكيم قامات دينية وصوتية كبرى، أبرزهم:

الشيخ حسن عبد النبي

الدكتور طه عبد الوهاب

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

إلى جانب ضيوف شرف كبار مثل:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة

القارئ أحمد نعينع

القارئ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه، بجانب:

تسجيل المصحف كاملًا بصوته

إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

تشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال رمضان المقبل

رسالة البرنامج.. دعم المواهب وإحياء فنون التلاوة

تقدّم المذيعة آية عبد الرحمن البرنامج الذي يمثل خطوة رائدة لإحياء الفن الأصيل للتلاوة المصرية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، في إطار تعاون شامل بين وزارة الأوقاف والجهات الإعلامية.