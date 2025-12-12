قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مهاجم زد يكذب جهاز طولان: لست مصابا ونفسى أشارك فى أمم افريقيا
أحمد حسن يكشف أسباب غياب إمام عاشور وناصر ماهر عن كأس العرب
آيات كان يرددها النبي قبل النوم.. حصّن نفسك طوال الليل وداوم على قراءتها
الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
واشنطن تستعجل المرحلة الثانية في غزة.. و نشر قوة دولية الشهر المقبل
متى يعود الضخ الكامل في دسوق ومسير؟.. مياه كفر الشيخ تجيب
مهاجم محترف بكوريا .. الأهلي يفاوض ثنائي محترف بديلا عن نجم الأردن
أحمد السقا يوجه رسالة لإدارة ليفربول: احترموا محمد صلاح الأسطورة
علياء صبحي: رسالة بالغلط كانت وراء أغنية «يا ابن اللذينة».. فيديو
ياسمين عبد العزيز : لا أعرف القهر .. ومحبش الست الضعيفة
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطف قلوب لجنة التحكيم .. محمد كامل يتألق في دولة التلاوة

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

شهدت حلقة جديدة من برنامج دولة التلاوة تألقًا لافتًا للمتسابق محمد كامل، الذي خطف قلوب لجنة التحكيم والجمهور معًا، بعدما قدم أداءً وصفه أعضاء اللجنة بأنه من أقوى ما ظهر في الموسم.

وزير الأوقاف يشيد بموهبته

أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إعجابه الشديد بأداء محمد كامل، قائلًا:"أسر بالتلاوة الحسنة ولا بالإنشاد الرائع أنت بارع في الاثنين.

 الإنشاد عندك صادق وفيه إحساس وجمال.. موهبتك رفيعة وصوتك رخيم وأنا سعيد جدًا بوجودك في المسابقة."

آراء لجنة التحكيم

وقد توالت الإشادات من بقية أعضاء اللجنة:

الدكتور طه عبد الوهاب: "تتبع أسلوب الشيخ الليثي.. وهو قارئ عملاق في سماء دولة التلاوة."

الشيخ طه النعماني: "صوتك عذب وجميل."

الداعية مصطفى حسني: "صوتك ندى، ويارب أجسادنا تشهد لنا يوم القيامة أننا كنا معمرين في الأرض."

برنامج دولة التلاوة.. رحلة لاكتشاف أصوات استثنائية

يُذاع برنامج دولة التلاوة أسبوعيًا عبر قنوات الحياة وCBC والناس إضافة إلى منصة Watch It، كل يوم جمعة وسبت في التاسعة مساءً، في إطار مشروع وطني لإحياء مدرسة التلاوة المصرية الأصيلة.

14 ألف متسابق في المنافسة

شهدت اختبارات الموسم مشاركة ضخمة تجاوزت 14 ألف متسابق من مختلف المحافظات، وذلك ضمن تعاون مشترك بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتضم لجنة التحكيم قامات دينية وصوتية كبرى، أبرزهم:

الشيخ حسن عبد النبي

الدكتور طه عبد الوهاب

الداعية مصطفى حسني

القارئ الشيخ طه النعماني

إلى جانب ضيوف شرف كبار مثل:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية

الدكتور علي جمعة

القارئ أحمد نعينع

القارئ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائز بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه، بجانب:

تسجيل المصحف كاملًا بصوته

إذاعته على قناة مصر قرآن كريم

تشرفه بإمامة المصلين في مسجد الإمام الحسين خلال رمضان المقبل

رسالة البرنامج.. دعم المواهب وإحياء فنون التلاوة

تقدّم المذيعة آية عبد الرحمن البرنامج الذي يمثل خطوة رائدة لإحياء الفن الأصيل للتلاوة المصرية وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، في إطار تعاون شامل بين وزارة الأوقاف والجهات الإعلامية.

برنامج دولة التلاوة المتسابق محمد كامل الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه في يوم واحد| قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

بالأسماء .. حركة تغييرات في خريطة قيادات "التربية والتعليم"

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الطقس غدًا

الطقس غدًا.. تحذير من ظاهرة خطيرة تستمر 6 ساعات

المعاشات

التطبيق 1 يناير رسميًا.. قرار حكومي بشأن الحد الأدنى لـ المعاشات

سعر الذهب

قفزة حادة وغير مسبوقة.. الذهب يسجل أكبر ارتفاع خلال ديسمبر وعيار 21 مفاجأة

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

إنفلونزا

إنفلونزا خارقة .. موجة غير مسبوقة ونسخة متحورة من سلالة H3N2 | إيه اللى بيحصل؟

ترشيحاتنا

تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

في مشهد مهيب بأسيوط.. تكريم 200 فائز في مسابقة بني عدي الكبرى لحفظ القرآن

دار الإفتاء

الإفتاء: سداد دين الغارم يدخل ضمن مصارف الزكاة

الزكاة

هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة

بالصور

الأسماك وزيت الزيتون الأبرز.. جمال شعبان يحدد أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء
جمال شعبان يكشف عن أكلات تمنع الجلطات في الشتاء

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج مهنياً وعاطفياً وصحياً لجميع الأبراج

حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025… طاقة عالية تغيّر مسارك وتفتح لك أبوابًا جديدة

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الحمل حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025..لا تتعجل فى أي خطوة

برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
برج الثور حظك اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

فيديو

أسرار ياسمين عبدالعزيز

لو هتجوز تاني مش هقول .. ياسمين عبد العزيز تكشف أسرارا عن حياتها

جريمة عروس المنوفية

جريمة عروس المنوفية .. خالتها تفجر مفاجآت غير محسوبة

وفاة المطرب أحمد صلاح

رحيل المطرب أحمد صلاح يهز الوسط الشعبي .. وحلمي عبدالباقي ينعاه

حفل زفاف ابنة نادية مصطفى

نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد