إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

وزير الأوقاف: الشيخ محمود علي البنا أحد أبرز شموس سماء دولة التلاوة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
منار عبد العظيم

أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالشيخ محمود علي البنا،قائلا:الشيخ محمود علي البنا، أحمد شموس، سماء دولة التلاوة كانت تلاوتهم الأقرب، الأسعد، والأبهج، وخلت كل المصريين يعيشوا لحظات من السرور وأنا شخصيًا شديد الإعجاب والحنين لسماع تلاوته.

 كما رحب نجل الشيخ أحمد محمود علي البنا داخل استوديو البرنامج، معربًا عن تقديره العميق لذكرى والده.

دولة التلاوة ومواعيد البث

تبث الحلقات الجديدة من برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت الساعة التاسعة مساءً، في إطار جهود البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

إقبال كبير من المتسابقين

شارك أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في اختبارات البرنامج الذي يُقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتم تصفية المشاركين عبر مراحل متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم أبرز القامات الدينية والعلمية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، ومن بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

القارئ طه النعماني.

ويشارك في البرنامج عدد من ضيوف الشرف البارزين:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

القارئون: الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

إشرافهما على إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.
يقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويشكل منصة لاكتشاف أفضل الأصوات والمواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.

الدكتور أسامة الأزهري الشيخ محمود علي البنا دولة التلاوة

