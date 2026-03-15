وكالة الأنباء اللبنانية تبرز تأكيد الرئيس السيسي أن مصر تبذل قصارى جهدها لأخماد نيران الحرب

أبرزت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، السبت، والذي أكد خلالها أن المنطقة تقف اليوم على مفترق طرق تاريخي، وتواجه تحديات جسيمة ومتغيرات متسارعة، في ظرف استثنائي بالغ الدقة.

وأشارت الوكالة، إلى تأكيد الرئيس السيسي أن "مصر تبذل قصارى جهدها لإخماد نيران الحرب في منطقة الخليج العربي"، لافتا إلى أن "الحرب تحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وأمنية عاصفة لا يملك أحد القدرة على درئها، وستطال الجميع بلا استثناء".

ونوهت بتأكيده أن "مصر تعمل في الوقت ذاته، على خفض التصعيد في باقي الدول العربية، التي تشهد صراعات ونزاعات مسلحة، سواء في الشرق أو الغرب أو في الجنوب من مصر".

وجدد "تأكيد مصر القاطع بإدانة الاعتداءات التي تتعرض لها الدول العربية الشقيقة، وما يمس أمنها واستقرارها في ظل الحرب الدائرة بالمنطقة"، وكذلك تأكيد مصر دعمها الكامل والراسخ لأشقائها العرب، وإعادتها الدعوة إلى خفض التصعيد، وتغليب لغة الحوار والعقل، وضرورة الالتزام بأحكام القانون الدولي العام، والقانون الإنساني الدولي".

وشدد الرئيس السيسي على أن "هذه النزاعات وتلك الأجواء الملتهبة ألقت بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي؛ فأصابت سلاسل الإمداد بالاضطراب، وأشعلت أسعار الطاقة والغذاء في العالم أجمع"، موضحا أن “مصر لم تكن بمنأى عن هذه التداعيات”.