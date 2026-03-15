موعد أذان الفجر 25 رمضان في القاهرة.. اعرف وقت الإمساك

يحرص المسلمون خلال شهر رمضان المبارك على متابعة مواعيد الصلوات بدقة، خاصة موعد أذان الفجر الذي يُعلن بداية يوم جديد من الصيام والعبادة، ويُعد من أهم اللحظات التي ينتظرها الصائمون مع اقتراب انتهاء وقت السحور وبداية الإمساك.

ومع حلول اليوم الخامس والعشرين من رمضان، يزداد اهتمام الكثيرين بمعرفة موعد أذان الفجر يوم 25 رمضان؛ للاستعداد لأداء صلاة الفجر واغتنام ما تبقى من العشر الأواخر، التي تحمل في طياتها نفحات إيمانية عظيمة يرجو فيها المسلمون إدراك ليلة القدر ونيل فضلها.

موعد أذان الفجر 25 رمضان

ويحين موعد أذان الفجر 25 رمضان 2026 في القاهرة في الساعة 4:40 صباحًا، وفق الحسابات الفلكية لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ويبدأ توقيت السحور من منتصف الليل ويمتد حتى طلوع الفجر الصادق أذان الفجر، ويُستحب تأخيره إلى قبيل الفجر بنحو 25 دقيقة.

دعاء الفجر في رمضان

اللّهم إنّا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، ونستعينك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم أعني في هذا الشهر على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه وارزقني فيه ذكرك بدوامه بتوفيقك يا هادي المضلين.

اللهم إني اسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول واسألك بعزتك أن تنجيني من النار واغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني وبارك لي فيما رزقتني واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرًا وآت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.

اللهم إنى أسألك الهدى والتقي والعفاف والغني والفوز بالجنة والنجاة من النار.

اللهم اغفر لمن لا يملك الا الدعاء ، فانك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنا.

اللهم يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضي حاجتي وفرج كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا، اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته، وانزل بك عند الشدائد حاجته، وعظم فيما عندك رغبته.

اللهم كما بلغتنا شهر شعبان بلغنا رمضان وأن تتقبلنا فى شعبان ورمضان وسائر العام اللهم اجعل اعمالنا كلها خالصة وممن يقولون فيعملون وممن يقولون فيخلصون وممن يخلصون فيتقبل منهم، اللهم اجعلنا نقوم بالقرآن ونمشى بالقرآن.