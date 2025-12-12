صوت من الجنة .. دولة التلاوة تحتفي بالشيخ محمود علي البنا

قدمت الفنانة إسعاد يونس تقريرًا مميزًا عن الشيخ محمود علي البنا، صاحب الصوت الذي يمثل نبض وروح دولة التلاوة، ويفتح أبواب النور للأرواح.

رحلة الشيخ محمود علي البنا ومسيرة التلاوة

ولد الشيخ محمود علي البنا سنة 1926 في قرية شبرا باص بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية. بدأت خطواته في طريق النور من كتاب القرية حيث حفظ القرآن على يد الشيخ موسى المنطاش، قبل أن ينتقل إلى مسجد سيدي أحمد البدوي لتلقي العلم على يد الشيخ إبراهيم سلام المالكي.



يضيف الشيخ كل يوم طبقة من الجمال على صوته وعلى قلبه نور، ويتنقل بين المقامات كطير حر في السماء، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز القراء في مصر والعالم الإسلامي.

مواعيد البث والبرنامج

تبث الحلقات الجديدة من برنامج دولة التلاوة على قنوات الحياة وCBC والناس، بالإضافة إلى منصة Watch It، يومي الجمعة والسبت الساعة التاسعة مساءً، في إطار سعي البرنامج لاكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم.

إقبال كبير من المتسابقين

شارك أكثر من 14 ألف متسابق في اختبارات البرنامج من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وتم تصفية المتسابقين عبر مراحل متعددة لاختيار أفضل 32 موهبة للتنافس في الحلقات النهائية.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية

تضم لجنة التحكيم نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي، منهم:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات.

الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

القارئ طه النعماني.

كما يشارك عدد من ضيوف الشرف البارزين:

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية.

الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر.

القارئون: الشيخ أحمد نعينع، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، الشيخ جابر البغدادي، بالإضافة إلى القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف والقارئ المغربي عمر القزابري.

جوائز ضخمة وتكريم للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البرنامج 3.5 مليون جنيه، ويحصل الفائزان بالمركز الأول في فرعي الترتيل والتجويد على مليون جنيه لكل منهما، بالإضافة إلى:

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

إشرافهما على إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان.

رسالة البرنامج ودوره الريادي

يهدف برنامج دولة التلاوة إلى دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، وتعزيز مكانة مصر كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.



يقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويشكل منصة لاكتشاف أفضل الأصوات والمواهب القرآنية من مختلف محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية.