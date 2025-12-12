ياسمين عبد العزيز في معكم منى الشاذلي: كنت أتمنى أكون مخرجة إعلانات

كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن جوانب غير معروفة من شخصيتها، وذلك من خلال إجابات سريعة وعفوية على مجموعة من الأسئلة الافتراضية التي طرحتها الإعلامية منى الشاذلي.

وأجابت ياسمين عبد العزيز خلال برنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع على فضائية ON،عن سؤال يتعلق بالمهنة التي كانت تتمنى العمل بها في حال لم تصبح ممثلة، مؤكدة أنها كانت تحلم بأن تكون مخرجة إعلانات، موضحة أن هذا المجال كان يثير اهتمامها بشدة منذ بداياتها.

لون مفضل وطقوس يومية

وعن اللون الذي يمكنها ارتداؤه طوال حياتها، أوضحت ياسمين أنها تفضل اللون النبيتي أو الأبيض، مشيرة إلى أنها لا تميل كثيرًا للون الأسود رغم أناقته، لأنه يمنحها شعورًا بالاكتئاب.

كما كشفت عن أكثر شيء لا يمكنها الاستغناء عنه عند خروجها من المنزل، قائلة إنه الهاتف المحمول.

وفي سياق آخر، تحدثت عن طقس ديني تحرص عليه يوميًا، وهو صلاة الفجر، مؤكدة أنها تمنحها شعورًا بالراحة والتفاؤل وتعد جزءًا أساسيًا من يومها.

وفي فقرة خفيفة الظل، سألت منى الشاذلي ياسمين عن الحيوان الذي قد تختاره لو أُتيح لها ذلك، لتجيب بأنها تفضل أن تكون نمرًا أو صقرًا، لما يتمتعان به من قوة وهيبة، وهو ما يعكس شخصيتها القوية.

واختتمت ياسمين عبد العزيز اللقاء بالموافقة على وصف الجمهور لحياتها كفيلم سينمائي يحمل عنوان «المرأة الحديدية»، مؤكدة أنها ترى نفسها امرأة قوية استطاعت مواجهة تحديات الحياة بثبات وإصرار.