سامسونج تنذر بنتلي بمشكلة خطيرة في سياراتها

في تطور غير متوقع يضرب قطاع السيارات الفاخرة، أعلنت شركة "بنتلي" عن استدعاء لمركباتها من طراز "بنتايجا هايبرد" (Bentayga Hybrid) بعد أن أبلغها المورد الكوري الجنوبي "سامسونج إس دي آي" (Samsung SDI) بوجود مشكلة خطيرة محتملة في حزم البطاريات عالية الجهد.

هذه المشكلة، التي تنطوي على مخاطر ارتفاع درجة الحرارة واحتمالية نشوب حريق، تتناقض بشدة مع التوقعات الهندسية العالية لمركبة دفع رباعي فاخرة يتجاوز سعرها 200 ألف دولار أمريكي في الولايات المتحدة.

تحذير عاجل من “سامسونج إس دي آي”

وفقاً لإشعار الاستدعاء الجديد الصادر عن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، فإن المشكلة تكمن في خلايا البطارية التي توردها شركة "سامسونج إس دي آي" والبالغة سعتها 18 كيلوواط/ساعة والمستخدمة في "بنتايجا هايبرد".

وقد حددت "سامسونج" خللاً قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الخلايا بشكل مفرط أثناء عملية الشحن، مما يشكل خطراً حقيقيًا.

ورغم أن "بنتلي" لم تسجل حتى الآن أي حوادث احتراق أو إصابات مرتبطة بهذا الخلل، إلا أنها أقرت بأن العيب يمثل خطرًا مشروعًا وتتخذ إجراءات فورية لمعالجته.

الفترة الزمنية للنماذج المتأثرة

أشار الإشعار إلى أن النماذج المتأثرة بهذه المشكلة حُصرت في فترة تصنيع ضيقة جدًا.

وتشمل المشكلة السيارات التي تم إنتاجها في الفترة ما بين 13 سبتمبر 2023 و 28 سبتمبر 2023.

ويعمل هذا التحديد الدقيق للفترة على تضييق نطاق الاستدعاء، مما يسهل على الشركة التعامل مع الأزمة بشكل أكثر تركيزًا.

خطة العلاج: تحديث برمجي للكشف عن البطاريات المعيبة

لمعالجة الخلل، أعلنت "بنتلي" عن خطة تقنية تعتمد على تركيب برنامج خاص في المركبات المتأثرة.

وسيعمل هذا البرنامج على الكشف بدقة عن أي حزم بطاريات تحتاج إلى استبدال.

ومن المتوقع أن يكون حجم المشكلة محدودًا نسبيًا، حيث تتوقع الشركة أن تحتاج نسبة تقل عن واحد بالمائة من إجمالي البطاريات المركبة في هذه النماذج إلى استبدال فعلي.

يهدف هذا الإجراء إلى تحديد الأجزاء المعيبة فقط دون الحاجة لتغيير جميع البطاريات في السيارات التي تقع ضمن فترة التصنيع المحددة.