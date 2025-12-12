مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2025

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم 21 ديسمبر الجاري نحو المغرب، لمتابعة منتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستمر حتى 18 يناير 2026.

وتأمل الجماهير المصرية في عودة الفراعنة لمنصة التتويج، الغائبين عنها منذ نسخة أنجولا 2010، والتي حقق فيها المنتخب المصري اللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ البطولة.

مجموعة مصر في البطولة

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: زيمبابوي، جنوب أفريقيا، وأنجولا.

وسيلعب الفراعنة مبارياته في البطولة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، بعد زيادة العدد من 16 فريقًا بداية من نسخة 2019.

مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

22 ديسمبر: مصر × زيمبابوي – 11 مساءً

26 ديسمبر: مصر × جنوب أفريقيا – 6 مساءً

29 ديسمبر: مصر × أنجولا – 7 مساء

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025

أعلن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل مصر في البطولة، والتي تضم 28 لاعبًا:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية، على أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر استعدادًا للبطولة.