قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
الهضبة يشعل الخليج .. عمرو دياب يتألق في حفل أسطوري بموسم الكويت
بسبب فاتورة الطعام.. رجل و3 سيدات يعتدون بالضرب على عامل بمطعم
البيئة تصادر طيور البجع من محال لبيع الأسماك بالسويس وجنوب سيناء
1500 فرصة عمل داخل 19 مصنع وشركة في بلبيس والعاشر من رمضان
الوسطية بين الحلال والحرام.. وضوابط الاستفادة من الحياة دون تجاوز
لتحسن الأحوال الجوية.. استئناف أنشطة الصيد والملاحة في كفر الشيخ
الجرام زاد 130 جنيها في 24 ساعة.. سعر الذهب الان في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية 2025

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية يوم 21 ديسمبر الجاري نحو المغرب، لمتابعة منتخب مصر خلال مشاركته في كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستمر حتى 18 يناير 2026.

وتأمل الجماهير المصرية في عودة الفراعنة لمنصة التتويج، الغائبين عنها منذ نسخة أنجولا 2010، والتي حقق فيها المنتخب المصري اللقب للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخ البطولة.

مجموعة مصر في البطولة

أسفرت قرعة كأس الأمم الأفريقية عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات: زيمبابوي، جنوب أفريقيا، وأنجولا.

وسيلعب الفراعنة مبارياته في البطولة على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الرابعة على التوالي، بعد زيادة العدد من 16 فريقًا بداية من نسخة 2019.

مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

22 ديسمبر: مصر × زيمبابوي – 11 مساءً

26 ديسمبر: مصر × جنوب أفريقيا – 6 مساءً

29 ديسمبر: مصر × أنجولا – 7 مساء

قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا 2025

أعلن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين المختارين لتمثيل مصر في البطولة، والتي تضم 28 لاعبًا:

محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة استبعاد محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية، على أن يبدأ معسكر الفراعنة يوم 3 ديسمبر استعدادًا للبطولة.

منتخب مصر مواعيد مباريات منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

ترشيحاتنا

الاهلي

الأهلي يعاني من الغيابات امام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر

الزمالك

الزمالك يدرس العودة للتدريب على ملعب ميت عقبة لتخفيف الأعباء المالية

محمد صلاح

تصريحات سلوت بشأن محمد صلاح حديث الصحف العالمية

بالصور

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد