فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي

أعلنت اللجنة العامة لدائرة أكتوبر والواحات، اليوم، النتائج النهائية للحصر العددي للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا وأعيد التصويت فيها.

وأسفرت النتائج عن فوز مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الشناوي، بعد حصده 7077 صوتاً من إجمالي 13096 صوتاً صحيحاً، ليتصدر النتائج ويتخطى حاجز الـ50% المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

فيما ستشهد الدائرة جولة إعادة بين كل من:

النائب أيمن أبو العلا، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، وحصل على 5131 صوتاً.

الدكتور أحمد جبيلي، مرشح مستقل، وحصل على 4060 صوتاً.

النتائج التفصيلية:

إجمالي الأصوات الصحيحة: 13096 صوتاً.

أحمد الشناوي (مستقبل وطن): 7077 صوتاً (فائز).

أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية): 5131 صوتاً (متأهل للإعادة).

أحمد جبيلي (مستقل): 4060 صوتاً (متأهل للإعادة).

أحمد تُرجم (حماة وطن): خسر ولم تُذكر أرقامه التفصيلية.

عمرو القطامي (مستقل): 3079 صوتاً.

يذكر أن هذه الانتخابات تجرى بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الدائرة سابقاً، مما استدعى إعادة الاقتراع فيها. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين المرشحين الثاني والثالث، أيمن أبو العلا وأحمد جبيلي، في الموعد الذي تحدده اللجنة.