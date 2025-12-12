قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي
عليه قضايا والتضامن انتشلته من المقابر.. تفاصيل واقعة مسن بورسعيد
حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية ضمن برنامج الطروحات
هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال
هل عرفت الله؟.. خطيب المسجد النبوي: تتجلى عظمته في هذا الكون الفسيح
فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي
فرنسا... هجوم سيبراني يستهدف خوادم وزارة الداخلية
نينا مغربي تخطف الأنظار بمهرجان مراكش السينمائي وتشارك في قمة بريدج 2025
نقيب العلاج الطبيعي: قصر "التغذية العلاجية" على خريجى 3 كليات انتصار للمهنة
أردوغان: وقف إطلاق النار في غزة هشّ.. وتركيا مستعدة لقيادة مسارات السلام
ترامب: نحضر لمرحلة جديدة في غزة.. والسلام بالشرق الأوسط أقوى من أي وقت
بمشاركة ورعاية موسعة.. انطلاق فعاليات مؤتمر تحدي الإعاقة 2025
برلمان

فوز مرشح مستقبل وطن وإعادة بين أبو العلا وجبيلي في أكتوبر| حصر عددي

انتخابات مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أعلنت اللجنة العامة لدائرة أكتوبر والواحات، اليوم، النتائج النهائية للحصر العددي للجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وذلك ضمن الدوائر التي ألغتها المحكمة الإدارية العليا وأعيد التصويت فيها.

وأسفرت النتائج عن فوز مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الشناوي، بعد حصده 7077 صوتاً من إجمالي 13096 صوتاً صحيحاً، ليتصدر النتائج ويتخطى حاجز الـ50% المطلوبة للفوز من الجولة الأولى.

فيما ستشهد الدائرة جولة إعادة بين كل من:

النائب أيمن أبو العلا، مرشح حزب الإصلاح والتنمية، وحصل على 5131 صوتاً.

الدكتور أحمد جبيلي، مرشح مستقل، وحصل على 4060 صوتاً.

النتائج التفصيلية:

إجمالي الأصوات الصحيحة: 13096 صوتاً.

أحمد الشناوي (مستقبل وطن): 7077 صوتاً (فائز).

أيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية): 5131 صوتاً (متأهل للإعادة).

أحمد جبيلي (مستقل): 4060 صوتاً (متأهل للإعادة).

أحمد تُرجم (حماة وطن): خسر ولم تُذكر أرقامه التفصيلية.

عمرو القطامي (مستقل): 3079 صوتاً.

يذكر أن هذه الانتخابات تجرى بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء نتائج الدائرة سابقاً، مما استدعى إعادة الاقتراع فيها. ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة بين المرشحين الثاني والثالث، أيمن أبو العلا وأحمد جبيلي، في الموعد الذي تحدده اللجنة.

السيارات ذاتية القيادة
سيارة هوت دوج
