قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث الخارجية لـ فوربس: السياسة الخارجية المصرية تستند لمعايير أخلاقية وقانونية
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

متحدث بلدية غزة: جميع الخيام غرقت بسبب المنخفض الجوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني نديم مهنا، إن طواقم البلدية تعمل منذ 72 ساعة دون توقف للتخفيف من معاناة السكان في ظل المنخفض الجوي العنيف الذي يضرب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من ربع مليون نازح تضرروا بشكل مباشر من غرق الأحياء السكنية وانهيار المنازل وسقوط مياه الأمطار بكثافة. 

وأوضح مهنا، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"،  أن المدينة تعيش “وضعًا كارثيًا بكل ما تحمل الكلمة من معنى”، نتيجة الأمطار غير المسبوقة التي أدت إلى غرق مساحات واسعة وشوارع منخفضة ومناطق منكوبة مسبقًا بفعل دمار الحرب، بينما تستمر طواقم البلدية وجهاز الدفاع المدني في العمل على انتشال ضحايا من تحت أنقاض مبانٍ انهارت بسبب الأمطار والرياح العاتية.

وأضاف مهنا أن البلدية تلقت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من ألف إشارة تتعلق بانهيارات وتهدم منازل وانسداد مصارف مياه الأمطار والصرف الصحي، لافتًا إلى أن الاحتلال دمّر أكثر من 1600 مصرف مياه من أصل 4400 في مدينة غزة وحدها، وهو ما تسبب في كارثة تصريف حقيقية. 

وبيّن أن شبكات تصريف المياه العادمة تعرضت كذلك لدمار واسع، تجاوز 220 ألف متر طولي، ما أدى إلى هبوط القدرة التصريفية إلى 20% فقط، بعد أن كانت تعمل بكفاءة تصل إلى أربعة أضعاف هذا المعدل، الأمر الذي جعل محاولات معالجة الفيضانات شديدة الصعوبة في ظل الإمكانات المحدودة.

وأكد المتحدث باسم بلدية غزة أن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لتوفير معدات تشغيلية ووقود وطواقم دعم إضافية، نظرًا لأن الجهود الحالية—رغم عملها المتواصل—لا تكفي وحدها لمواجهة مستوى الدمار واتساع رقعة الأضرار. 

وشدد على أن البلدية مستمرة في عملها الميداني على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح وتقديم الخدمات الطارئة، محذرًا من أن استمرار المنخفض بهذا المستوى قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق.

بلدية غزة غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

والده المتهم

بعد تدهور صحتها.. نقل والدة المتهم بقتـل عروسه للمستشفى في المنوفية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

عروس المنوفية

تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح

الفنان عبد الله مشرف

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الله مشرف

متهم

اتهام طالب بالإعدادية بخدش براءة زميلته في مدرسة بمدينة نصر

ترشيحاتنا

أفشة

رسالة اعتذار من أفشة لــ الجماهير.. اعرف السبب

حمزه

حمزة عبدالكريم: طموحي في الأهلي كبير.. واللعب في المنتخب شرف

الزمالك

الزمالك يخطط لتعزيز خط الدفاع في الانتقالات الشتوية

بالصور

شئون البيئة بالشرقية يضبط 7 منشآت مخالفة وينفذ 9 ندوات لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية

مصنع
مصنع
مصنع

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة
السيارات ذاتية القيادة

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج
سيارة هوت دوج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد