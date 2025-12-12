محافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

حرص د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على تقديم واجب العزاء، لأسرة البرلماني الراحل، أحمد جعفر، عضو مجلس النواب، مرشح حدائق القبة بجولة الإعادة.

جاء ذلك بالتزامن مع تشييع جثمانه الراحل أحمد جعفر إلى مثواه الأخير، حيث شارك في جنازته الآلاف من المحبين وأهالي دائرته ونواب ومسؤولين.

وعمت حالة من الحزن على الوسط السياسي والبرلماني برحيل النائب أحمد جعفر، إذا نعاه مجلس النواب ممثلا في رئيسه المستشار حنفي جبالي، ووكيلاه، النائب محمد أبو العينين والنائب أحمد سعد الدين.

وشيعت، اليوم، جنازة النائب الراحل أحمد جعفر، وسط حشود غفيرة خرجت تشفع للفيد.

وفي سياق، متصل، تلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد، لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفي الى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الاولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.