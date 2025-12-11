صدمة كبيرة لمحبيه.. مصطفى بكري ينعى النائب أحمد جعفر

نعى الإعلامي مصطفى بكري، ببالغ الحزن والأسى، النائب أحمد جعفر عضو المجلس، والذي رحل عن عالمنا اليوم، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا في الإخلاص والعمل النيابي الجاد.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “فقد مجلس النواب نائبا وطنيا خدوما.. إنه النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب عن حدائق القبة”.

وتابع: “أحمد جعفر من الرجال المخلصين ، كان محبوبا من أبناء دائرته”.

واختتم: “كان ينتظر جولة الاعادة، ليمارس مجددا دوره الوطني والخدمي ، لكنه رحل فجأه فأحدث رحيلة صدمة كبيره لدي كل محبيه.. لا نملك إلا أن ندعو له بالرحمة والمغفرة”.

وتلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، إخطارا بوفاة أحمد السيد عبد العال احمد وشهرته أحمد جعفر، المرشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، وذلك قبل أيام من خوضه مرحلة الإعادة.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي - بجلسته المنعقدة اليوم - قرارا بتصعيد المرشح سيد محمد عيد عبد الله وشهرته سيد عيد، لخوض جولة الإعادة باعتباره المرشح الذي كان يلي المرشحين الذين أعلن عن خوضهما جولة الإعادة في عدد الأصوات.

وتتقدم الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص العزاء لأسرة المرشح المتوفي الى رحمة مولاه وكذلك للناخبين أهالي دائرته الكرام الذين منحوه أصواتهم في الجولة الاولى.. سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.