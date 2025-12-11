بيراميدز يبدأ استعداداته في الدوحة لمواجهة فلامنجو بنصف نهائي كأس القارات

خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا للمشاركة في كأس القارات للأندية ومواجهة فلامنجو البرازيلي.

ويلتقي بيراميدز بطل أفريقيا والقارات الثلاث، مع نظيره نادي فلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، في السابعة من مساء السبت المقبل على استاد أحمد بن علي بالدوحة، في نصف نهائي كأس القارات للأندية، وعلى لقب كأس التحدي.

وأقيم المران على ملاعب الإرسال بمدينة لوسيل واستمر لقرابة ساعة ونصف، وسمح الجهاز الفني بتواجد الإعلام مع بداية المران.

وشهد التدريب مشاركة جميع اللاعبين في القائمة وسط حماس كبير من جانب اللاعبين في المران من أجل الحصول على فرصة المشاركة في اللقاء.