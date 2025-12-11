وزارة التعليم: لا إجراءات جديدة ضد الطلاب غير المسددين للمصروفات بالمدارس الخاصة

كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم والتعليم الفني، موقف الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة .

وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،: "لا توجد أي قرارات جديدة صدرت من وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن".



وتابع شادي زلطة: "الأمر متعقل بتعديل القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 والذي يتواجد به مادة لتنظيم ملف سداد الطلاب للمصروفات بالمدارس الخاصة".

وأكمل شادي زلطة: "كان هناك طلب مقدم من رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الطلاب غير المسددين المصروفات المدرسية".

ولفت شادي زلطة: "حق الطالب بالنسبة لوزارة التربية والتعليم أولوية ولن يتم اتخاذ أي إجراء يتسبب في أي تقصير في حقوق الطالب التعليمية".

