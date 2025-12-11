نائب سفير ألمانيا بالقاهرة: برنامج "دافي" يجسد إيمانا عميقا بدعم تعليم الطلاب اللاجئين

قال نائب السفير الالماني بالقاهرة أندرياس فيدلر، إن برنامج دافي (DAFI) لدعم تعليم الطلاب اللاجئين يجسد إيمانًا عميقًا بقوة التعليم في تغيير حياة الأفراد؛ “حيث نحتفل اليوم بالتزامه بدعم الطلاب الذين لجأوا إلى مصر بحثًا عن الأمان والفرص”.

وأشار إلى أن مصر تستضيف أكثر من مليون لاجئ مسجّل من 60 دولة مختلفة وهي تُعد من بين أهم ثلاثة بلدان يدرس فيها طلاب DAFI، حيث تمكنهم من متابعة أهدافهم التعليمية وبناء مستقبل أكثر إشراقًا.

جاء ذلك في كلمة نائب السفير التي ألقاها في الحدث السنوي عن منحة مبادرة ألبرت أينشتاين الألمانية للاجئين (DAFI)؛ وهي مبادرة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدعم تعليمهم بدعم من ألمانيا.

وأفاد بيان لسفارة المانيا بالقاهرة علي (فيس بوك) اليوم بأن برنامج DAFI دعم - منذ انطلاقه في مصر - أكثر من 1000 طالب لاجئ أنهوا دراستهم بنجاح، وتخرجوا من مؤسسات التعليم العالي المعتمدة في مصر.

وأوضح أن هناك 147 من الطلاب المتفوقين لعام 2025؛ سواء من الخريجين أو من الطلاب المستمرين قد حصلوا على تقديرات تتراوح بين ممتاز وجيد جدًا من بين إجمالي 341 طالبا وطالبة.