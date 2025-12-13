اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن

بدأ سريان اتفاق إلغاء متطلبات التأشيرة بين روسيا والأردن اعتباراً من اليوم /السبت/، مما يتيح لمواطني البلدين السفر والإقامة في كلا الدولتين لمدة تصل إلى 30 يوماً دون الحاجة إلى تأشيرة.



ووقع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأردني أيمن الصفدي على الاتفاق في 20 أغسطس الماضي بالعاصمة موسكو، وأكدت الخارجية الروسية أن الهدف من الاتفاق هو توسيع نطاق التبادلات السياحية والإنسانية وتعزيز العلاقات التجارية، وفق ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.



وينص الاتفاق على أن المواطن الروسي يمكنه زيارة الأردن والبقاء فيه حتى 30 يوماً لكل زيارة، شريطة ألا يكون الغرض من الزيارة العمل أو ممارسة أي نشاط تجاري أو الدراسة أو الإقامة الدائمة.

كما يجب ألا تتجاوز مدة الإقامة الإجمالية 90 يوماً خلال السنة. وتُمنح نفس الحقوق لمواطني الأردن عند زيارتهم روسيا.