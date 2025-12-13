قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا
الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس
مدبولي يتفقد مشروع إنشاء مستشفي شبين القناطر بالقليوبية
مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
من ينتصر صلاح أم سلوت؟ .. المرشحون لخلافة مدرب ليفربول .. والإدارة متمسكة باستمرار الفرعون

محمد صلاح مع آرني سلوت
محمد صلاح مع آرني سلوت

أصبح نادي ليفربول فى حالة من الترقب الشديد وعدم الوضوخ فى ظل الجدل الكبير المثار حول العلاقة بين نجمنا الكبير محمد صلاح قائد منتخب مصر والمدرب الهولندى أرنى سلوت المدير الفنى لفريق ليفربول .

ويدور جدل كبير فى الأيام الأخيرة ومتصاعد حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد، بالتزامن مع تذبذب النتائج وتصاعد الأحاديث عن توتر محتمل في العلاقة بين صلاح و أرني سلوت، عقب التصريحات القوية التي أطلقها صلاح بعد مواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي.

بدائل أرنى سلوت

ورغم محاولات احتواء الموقف قبل مواجهة برايتون، فإن التقارير الإنجليزية تؤكد أن إدارة ليفربول تتابع المشهد عن قرب.

وبدأت بالفعل في دراسة بدائل فنية تحسبًا لأي اهتزاز في الاستقرار الفني خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا استمر تراجع الأداء أو تفاقمت الخلافات داخل غرفة الملابس.

جلاسنر.. الخيار التكتيكي الهادئ

يأتي النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني لكريستال بالاس، على رأس قائمة المرشحين. جلاسنر صنع لنفسه اسمًا قويًا في أوروبا، بعدما قاد آينتراخت فرانكفورت للتتويج بلقب الدوري الأوروبي، قبل أن يحقق إنجازًا تاريخيًا بقيادة كريستال بالاس لأول لقب في كأس الاتحاد الإنجليزي.

يتميز جلاسنر بمرونة تكتيكية عالية، ويعتمد غالبًا على طريقة 3-4-2-1، وهو ما قد يمثل تحولًا جذريًا في فلسفة لعب ليفربول المعتادة، لكنه في الوقت ذاته قد يمنح الفريق صلابة دفاعية أكبر وتنويعًا هجوميًا يناسب إمكانيات صلاح وبقية النجوم.

تشابي ألونسو.. الحلم الإسباني

الاسم الثاني على الطاولة هو تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الحالي، ولاعب ليفربول السابق، الذي يحظى بتقدير كبير داخل أنفيلد. ورغم نجاحه كلاعب، فإن مسيرته التدريبية شهدت صعودًا سريعًا، لكنه بات مهددًا بالرحيل عن ريال مدريد في ظل تراجع النتائج، وآخرها الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ألونسو يمثل خيارًا جذابًا لجماهير ليفربول، لما يحمله من ارتباط عاطفي بالنادي، إضافة إلى فكره التدريبي العصري القائم على الاستحواذ والضغط العالي.

زيدان.. الاسم الثقيل

من بين المرشحين أيضًا، يبرز الفرنسي زين الدين زيدان، أحد أنجح المدربين في تاريخ كرة القدم الحديثة. زيدان ألمح مؤخرًا إلى رغبته في العودة للتدريب بعد فترة ابتعاد، ويملك سجلًا استثنائيًا مع ريال مدريد، حيث توج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية.

وجود زيدان على رأس القيادة الفنية قد يمنح ليفربول هيبة عالمية وخبرة كبيرة في إدارة النجوم، وهو ما قد يكون عاملًا حاسمًا في التعامل مع أسماء بحجم محمد صلاح.

كلوب.. مطلب الجماهير

أما الاسم الرابع، فهو الأكثر عاطفية، الألماني يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول، والذي لا تزال جماهير الريدز تطالب بعودته، تقديرًا لما قدمه من حقبة ذهبية شهدت التتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

عودة كلوب تبدو صعبة لكنها ليست مستحيلة، خاصة إذا شعرت الإدارة بأن الفريق بحاجة إلى شخصية قادرة على إعادة الروح والانضباط سريعًا.

موقف صلاح.. ثابت حتى الآن

في ظل هذه التكهنات، كشفت تقارير عالمية أن إدارة ليفربول ترفض تمامًا فكرة التفريط في محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدة أن عقد النجم المصري ممتد حتى صيف 2027، ولا توجد نية لبيعه.

وبين ضبابية المشهد ، وثبات موقف الإدارة من صلاح، يبقى ليفربول أمام مرحلة مفصلية، قد تحدد ملامح مستقبله لسنوات قادمة، سواء بالاستمرار مع سلوت أو فتح صفحة جديدة باسم مدرب جديد يقود مشروعًا مختلفًا في أنفيلد.

ليفربول محمد صلاح قائد منتخب مصر الهولندى أرنى سلوت أرنى سلوت

