إندونيسيا.. الفيضانات بسومطرة أودت بحياة 1003أشخاص وأصابت 5400 آخرين
دونجا: أتمنى مواجهة باريس سان جيرمان في النهائي.. وفوزنا بدوري الأبطال ليس “صدفة”
بدون إصابات.. حريق يلتهم أتوبيس رحلات في كفر الشيخ | صور
تشويه الأجنة وضعف العظام.. 5مخاطر كارثية لمشروبات الدايت الغازية
المالية: تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين خلال الفترة المقبلة
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر
انهيار الجسور وتصدع السدود.. شاهد فيضانات واشنطن تبتلع مدينة كاملة وفرار السكان
غضب جماهيري وفوضى في ملعب هندي بعد مغادرة ميسي المفاجئة
مصر وإسبانيا تبحثان تفعيل الحوار الاقتصادي وعقد منتدى أعمال مشترك في 2026
أسعار جرامات الذهب كل الأعيرة اليوم السبت 13-12-2025
رئيس الوزراء يتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى ضمن مشروعات حياة كريمة بالقليوبية
الزراعة: إطلاق مبادرة نوعية لدعم صغار المزارعين وتعزيز الميكنة الزراعية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر

ييس توروب
ييس توروب
عبدالحكيم أبو علم

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي غضبه الشديد من مستوي بعض لاعبيه عقب الخسارة التي تلقاها الفريق في مواجهة انبي التي اقيمت مساء امس في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان توروب بدا غاضبا وبشدة من مستوي بعض اللاعبين خاصة الكبار في مباراة انبي مما كان سببا في الخسارة .

وأضاف أن هناك 3  اسباب وراء حالة الغضب التي سيطرت علي يييس توروب عقب مباراة الأمس

  1. المحترفين

الشئ الذي كان غريبا بالنسبة لليس توروب ان مباراة الأمس اشرك فيها ثلاث محترفين وهم اليو ديانج وجينيك جارديشار والمغربي اشرف داري ولكن الفريق كان سيئا في اغلب فترات المباراة بما يعني ان الثلاثي غير مؤثر ولم يكن قادرا علي صنع الفارق وبالتالي ليس من المنطقي دفع دولارات وارقام مالية كبيرة لهؤلاء اللاعبين .

  1. طاهر وبيكهام 

كما بدأ ييس توروب غاضبا من مستوي بعض اللاعبين الذي شاركوا بشكل اساسي أمس وعلي رأسهم طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبدالواحد ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام واحمد نبيل كوكا والذين ظهروا بشكل متواضع للغاية أمس

3-تراجع غير مبرر

ابدي الجهاز الفني للفريق الأحمر إندهاش شديد من مستوي مصطفي العش مدافع الفريق الذي كان يلعب تحت ضغوط وضعها هو كلاعب علي نفسه لأن الجهاز الفني أكد لهم أن تلك البطولة مناسبة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والهدف تحقيق الفوز والإنتصارات ليس لقناعات الاهلي وجماهيره بذلك.

وقال المصدر ان العش ظهر بعيداً تماما عن مستواه ولم يكن له دور وكان يتسبب في هدف اخر يسكن به مرمي الاهلي.

الأهلي يخسر أمام إنبي بهدف نظيف

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بهدف نظيف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

رغم سيطرة الأهلي إلا أن إنبي تمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما نجح أحمد رضا في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

يذكر أن الأهلي خاض المباراة في ظل غيابات بالجملة نتيجة لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب.

النادي الاهلي ييس توروب بطولة الدوري بطولة كأس عاصمة مصر الاهلي

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

حصاد 2025 طفرة شاملة في رصف وتطوير الطرق بجميع مدن ومراكز الأقصر

حصاد 2025.. طفرة شاملة في رصف وتطوير الطرق بجميع مدن ومراكز الأقصر

مستشفي بني سويف الجامعي

طاقم طبي بمستشفى جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة من ورم سرطاني متقدم

جمال حمدان

حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟
لماذا العدس ملك الشتاء؟

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

