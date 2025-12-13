3 أسباب وراء غضب توروب عقب مباراة انبي بكأس عاصمة مصر

أبدي الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالاهلي غضبه الشديد من مستوي بعض لاعبيه عقب الخسارة التي تلقاها الفريق في مواجهة انبي التي اقيمت مساء امس في الجولة الأولي من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لصدي البلد ان توروب بدا غاضبا وبشدة من مستوي بعض اللاعبين خاصة الكبار في مباراة انبي مما كان سببا في الخسارة .

وأضاف أن هناك 3 اسباب وراء حالة الغضب التي سيطرت علي يييس توروب عقب مباراة الأمس

المحترفين

الشئ الذي كان غريبا بالنسبة لليس توروب ان مباراة الأمس اشرك فيها ثلاث محترفين وهم اليو ديانج وجينيك جارديشار والمغربي اشرف داري ولكن الفريق كان سيئا في اغلب فترات المباراة بما يعني ان الثلاثي غير مؤثر ولم يكن قادرا علي صنع الفارق وبالتالي ليس من المنطقي دفع دولارات وارقام مالية كبيرة لهؤلاء اللاعبين .

طاهر وبيكهام

كما بدأ ييس توروب غاضبا من مستوي بعض اللاعبين الذي شاركوا بشكل اساسي أمس وعلي رأسهم طاهر محمد طاهر وعمر كمال عبدالواحد ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام واحمد نبيل كوكا والذين ظهروا بشكل متواضع للغاية أمس

3-تراجع غير مبرر

ابدي الجهاز الفني للفريق الأحمر إندهاش شديد من مستوي مصطفي العش مدافع الفريق الذي كان يلعب تحت ضغوط وضعها هو كلاعب علي نفسه لأن الجهاز الفني أكد لهم أن تلك البطولة مناسبة لتجهيزهم للمرحلة المقبلة والهدف تحقيق الفوز والإنتصارات ليس لقناعات الاهلي وجماهيره بذلك.

وقال المصدر ان العش ظهر بعيداً تماما عن مستواه ولم يكن له دور وكان يتسبب في هدف اخر يسكن به مرمي الاهلي.

الأهلي يخسر أمام إنبي بهدف نظيف

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بهدف نظيف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

رغم سيطرة الأهلي إلا أن إنبي تمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما نجح أحمد رضا في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

يذكر أن الأهلي خاض المباراة في ظل غيابات بالجملة نتيجة لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب.